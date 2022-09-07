 

Политику Трасс трудно предсказать из-за частой смены взглядов

07.09.2022, 10:15, Разное
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При Лиз Трасс Великобритания, скорее всего, будет играть более активную роль в мировой политике, пишет The Independent: новый премьер агрессивнее своего предшественника в отношении РФ и Китая. Однако реальный курс Трасс трудно предсказать. Издание напоминает, что в прошлом Трасс не раз резко меняла свои взгляды, превращаясь из леволиберала в консерватора и из противника брексита в его ярого сторонника.


AP

Вступая в должность премьер-министра Великобритании, Лиз Трасс сталкивается с миром, вернувшимся в состояние, во многом похожее на времена Маргарет Тэтчер, которую Трасс часто пыталась имитировать, пишет The Independent. РФ снова стала противником, эра сближения между Западом и Москвой пока подошла к концу. В то же время у Запада появился новый конкурент, который во времена Тэтчер не рассматривался всерьёз, — Китай.

Правительству Трасс также предстоит столкнуться с непростыми отношениями с ЕС, отмечает издание. Напряжённость с Брюсселем может перейти на международный уровень, если Трасс, как обсуждалось ранее, активирует статью 16 протокола по Северной Ирландии, что, вероятно, вовлечёт в ситуацию США.

Как отмечает The Independent, Трасс не будет страдать от пренебрежения со стороны нынешней администрации США, с которым сталкивался Борис Джонсон. Однако у неё не будет «особых отношений» с Джо Байденом, наподобие тех, какие были у Маргарет Тэтчер с Рональдом Рейганом.

Трудно предсказать, какую позицию займёт Трасс по многим вопросам, пишет The Independent: в прошлом она не раз резко в корне меняла свои взгляды. Придя в политику, она прошла путь от леволиберализма до консерватизма, от поддержки сохранения места в ЕС до ярого сторонника брексита. Будучи министром иностранных дел, она начала с предложений по урегулированию отношений с ЕС, однако затем снова пришла к жёсткому подходу.

Трасс исповедует более жёсткий курс в отношении Китая, чем её предшественник Джонсон, отмечает издание. Кроме того, она является ярым сторонником поддержки Украины и поставок вооружений Киеву. Как пишет издание, стоит ожидать, что при Трасс участие Великобритании в мировой политике активизируется.

По мнению The Independent, долгосрочный курс Трасс будет определён исходом выборов, причём не только британских, но и американских. Как отмечает издание, возможное возвращение к власти в США Дональда Трампа станет для Трасс серьёзным вызовом. 


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