 

Новый кроссовер VOLKSWAGEN Tiguan 2024 года впервые вышел на тесты в серийном кузове

07.09.2022, 10:14, Разное
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Пользователям продемонстрировали обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.

Автомобиль в настоящее время проходит этап тестовых испытаний в условиях Альп. По изображениям можно увидеть, что защитный камуфляж применили лишь частично, что позволяет рассмотреть внешний вид внедорожника Volkswagen Tiguan. Отмечается, что колесная база существенно увеличилась, что отразилось на просторном салоне.

По внешнему виду отмечается светодиодная оптика, а также уникальная решетка радиатора, сливающаяся с фарами. Пока технические характеристики умалчиваются разработками и будут озвучены непосредственно в ходе официальной презентации кроссовера.


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