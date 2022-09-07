Москвичи смогут приобрести абонемент в фитнес-клуб за баллы акции “Миллион призов”

Одним из партнеров акции является магазин спортивных товаров, где можно приобрести тренажеры, спортивную одежду и обувь, экипировку для различных видов спорта. Также там продается спортивное питание и многое другое.

Для поддержки организма в период межсезонья победители акции смогут приобрести витамины и полезные добавки в аптеках.

К программе присоединился фитнес-клуб. Работающие или живущие в Троицке москвичи смогут частично оплатить абонемент выигранными баллами. Клубная карта даст возможность посещать тренажерный зал, бассейн, сауну.

Напомним, что в 2022 году к акции “Миллион призов” впервые присоединились московские культурные площадки и даже петербургский Мариинский театр. Выигранные баллы можно обменять на билеты в 22 столичных театра – Ленком Марка Захарова, “Современник”, Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, “Мастерская Петра Фоменко” и другие известные культурные площадки.

Планируется разыграть 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Москвичи 9-11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.