 

“Меня ненавидят все коллеги!”: 85-летний Ножкин о нагадивших ему звездных шибздиках

07.09.2022, 9:56, Разное
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“85-летие я не отмечал, – признался Ножкин. – По-хорошему, его надо было праздновать в Кремле, в Доме ученых или в Колонном зале Дома Союзов. Но сейчас не до этого – такие праздники требуют много времени, денег и помощи. Я даже четвертую книжку не успел закончить!”

К тому же, по словам Ножкина, у него много врагов и завистников. И они заметно отравляют жизнь. “Меня ненавидят все коллеги, – ошарашил он. – Ну, не все, а 95 процентов! Они при мне были вот такими (показывает метр от пола – Прим. ред.) шибздиками, А потом пришли и все мне нагадили. Это сейчас звезды появились и исчезли. А в ту пору это было очень серьезно”.

Но Ножкина ничего не сломит! Он родился в семье фронтовика, застал войну! “Я родился в центре Москвы на берегу Яузы, – улыбается он. – Тогда все очень плохо жили, но все было задаром. Мать моя работала в больнице операционной сестрой, родная тетка – старший физиотерапевт. Я и все детство провел во дворе этой яузской больницы, которая по сей день существует. Там всякого насмотрелся и теперь мне ничего не страшно!”


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