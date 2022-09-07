Онлайн-бухгалтерия: что это и кому подойдет облачная бухгалтерия?
07.09.2022, 11:10, Детали
Теги: Бизнес, Интернет, Работа, Технологии
Современной альтернативой традиционному бумажному бухгалтерскому учету стала онлайн-бухгалтерия — программное обеспечение, позволяющее вести бухучет в режиме онлайн с помощью облачных сервисов, которые предоставляют в том числе банки. Все данные хранятся в этом случае на специальном сервере, доступ к ним возможен через ввод логина и пароля, а установка специального ПО на компьютер не требуется.
Возможности онлайн-бухгалтерии
Облачный сервис — это полноценный онлайн-бухгалтер, который позволяет предпринимателям самостоятельно вести бухучет, не привлекая штатного специалиста или аутсорсинговые компании. Основные возможности сервисов:
- Регистрация компании (ООО или ИП).
- Формирование отчетов для контролирующих органов.
- Расчет налогов и взносов.
- Ведение всей первичной документации.
- Обмен данными с интернет-банками.
- Прикрепление печати к документам.
- Ведение базы клиентов.
Работать с онлайн-бухгалтерией может не только бухгалтер, но и руководитель компании. Многие сервисы разработаны таким образом, чтобы минимизировать участие человека и автоматизировать всю работу.
Преимущества и недостатки онлайн-бухгалтерии
Онлайн-сервис бухгалтерии открывает компаниям возможности для экономии: не нужно содержать штат специалистов, оплачивать покупку лицензионного ПО, работу системных администраторов, оборудование рабочих мест. Прочие преимущества:
- Простота ведения документооборота. Нет необходимости в специальных знаниях и навыках. Интерфейс сервисов доступный и понятный.
- Зайти в бухгалтерию можно с любого компьютера с помощью логина и пароля, для этого не нужно настраивать удаленный доступ.
- Круглосуточная техническая поддержка.
- Автоматическое обновление, которое позволяет всегда иметь актуальные формы документов.
- Наличие справочной информации, в том числе об обновлениях законодательства.
Недостаток некоторых онлайн-сервисов, не имеющих надежной защиты, — вероятность взлома, которая выше, чем при установке ПО на компьютер. Это связано с тем, что онлайн-сервисы не предусматривают возможность доступа к данным только конкретных лиц: войти в программу может каждый, кто знает логин и пароль.
Кроме того, сервисы не подойдут для крупных компаний, использующих множество элементов бухучета, например, несколько вариантов оплаты труда. Но онлайн-бухгалтерия для ИП, малых и средних компаний, которые применяют типовые операции, станет очень удачным выбором.
Критерии выбора онлайн-бухгалтерии
- Стоимость услуг, наличие разнообразных тарифов.
- Опции и возможности, которые предлагает сервис.
- Легкость интерфейса, удобство работы.
- Уровень защиты информации.
- Скорость формирования документов, их отправки и прочих операций.
- Качество техподдержки.
- Возможность ведения бухучета с помощью приложения для мобильного телефона.
Список банков для ведения бухгалтерии
Перечислим банки, предлагающие лучшие онлайн-сервисы бухгалтерии для ИП и малого бизнеса, по мнению предпринимателей.
Сбербанк
- специальные цены для клиентов СберБизнес;
- возможность интеграции с онлайн-банком;
- несколько тарифов для компаний с разными системами налогообложения.
Промсвязьбанк
- тарифы для компаний с разным количеством сотрудников и системами налогообложения;
- прямой документооборот с 1С:Directbank;
- возможность вести учет товаров на складе;
- бухгалтерия при АУСН (Автоматизированной упрощенной системе налогообложения);
- бесплатное обслуживание для некоторых тарифов.
Открытие
- быстрое подключение через бизнес-портал;
- поддержка сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело»;
- период бесплатного обслуживания.
ВТБ
- удобное мобильное приложение;
- быстрая поддержка в чате;
- несколько тарифов для компаний с разными налоговыми режимами;
- возможность подключения дополнительных модулей (например, для ПСН).
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