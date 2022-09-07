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Онлайн-бухгалтерия: что это и кому подойдет облачная бухгалтерия?

07.09.2022, 11:10, Детали
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Современной альтернативой традиционному бумажному бухгалтерскому учету стала онлайн-бухгалтерия — программное обеспечение, позволяющее вести бухучет в режиме онлайн с помощью облачных сервисов, которые предоставляют в том числе банки. Все данные хранятся в этом случае на специальном сервере, доступ к ним возможен через ввод логина и пароля, а установка специального ПО на компьютер не требуется.

Возможности онлайн-бухгалтерии

Облачный сервис — это полноценный онлайн-бухгалтер, который позволяет предпринимателям самостоятельно вести бухучет, не привлекая штатного специалиста или аутсорсинговые компании. Основные возможности сервисов:

  • Регистрация компании (ООО или ИП).
  • Формирование отчетов для контролирующих органов.
  • Расчет налогов и взносов.
  • Ведение всей первичной документации.
  • Обмен данными с интернет-банками.
  • Прикрепление печати к документам.
  • Ведение базы клиентов.

Работать с онлайн-бухгалтерией может не только бухгалтер, но и руководитель компании. Многие сервисы разработаны таким образом, чтобы минимизировать участие человека и автоматизировать всю работу.

Преимущества и недостатки онлайн-бухгалтерии

Онлайн-сервис бухгалтерии открывает компаниям возможности для экономии: не нужно содержать штат специалистов, оплачивать покупку лицензионного ПО, работу системных администраторов, оборудование рабочих мест. Прочие преимущества:

  • Простота ведения документооборота. Нет необходимости в специальных знаниях и навыках. Интерфейс сервисов доступный и понятный.
  • Зайти в бухгалтерию можно с любого компьютера с помощью логина и пароля, для этого не нужно настраивать удаленный доступ.
  • Круглосуточная техническая поддержка.
  • Автоматическое обновление, которое позволяет всегда иметь актуальные формы документов.
  • Наличие справочной информации, в том числе об обновлениях законодательства.

Недостаток некоторых онлайн-сервисов, не имеющих надежной защиты, — вероятность взлома, которая выше, чем при установке ПО на компьютер. Это связано с тем, что онлайн-сервисы не предусматривают возможность доступа к данным только конкретных лиц: войти в программу может каждый, кто знает логин и пароль.

Кроме того, сервисы не подойдут для крупных компаний, использующих множество элементов бухучета, например, несколько вариантов оплаты труда. Но онлайн-бухгалтерия для ИП, малых и средних компаний, которые применяют типовые операции, станет очень удачным выбором.

Критерии выбора онлайн-бухгалтерии

  • Стоимость услуг, наличие разнообразных тарифов.
  • Опции и возможности, которые предлагает сервис.
  • Легкость интерфейса, удобство работы.
  • Уровень защиты информации.
  • Скорость формирования документов, их отправки и прочих операций.
  • Качество техподдержки.
  • Возможность ведения бухучета с помощью приложения для мобильного телефона.

Список банков для ведения бухгалтерии

Перечислим банки, предлагающие лучшие онлайн-сервисы бухгалтерии для ИП и малого бизнеса, по мнению предпринимателей.

Сбербанк

  • специальные цены для клиентов СберБизнес;
  • возможность интеграции с онлайн-банком;
  • несколько тарифов для компаний с разными системами налогообложения.

Промсвязьбанк

  • тарифы для компаний с разным количеством сотрудников и системами налогообложения;
  • прямой документооборот с 1С:Directbank;
  • возможность вести учет товаров на складе;
  • бухгалтерия при АУСН (Автоматизированной упрощенной системе налогообложения);
  • бесплатное обслуживание для некоторых тарифов.

Открытие

  • быстрое подключение через бизнес-портал;
  • поддержка сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело»;
  • период бесплатного обслуживания.

ВТБ

  • удобное мобильное приложение;
  • быстрая поддержка в чате;
  • несколько тарифов для компаний с разными налоговыми режимами;
  • возможность подключения дополнительных модулей (например, для ПСН).



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