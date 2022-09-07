Онлайн-бухгалтерия: что это и кому подойдет облачная бухгалтерия?

Современной альтернативой традиционному бумажному бухгалтерскому учету стала онлайн-бухгалтерия — программное обеспечение, позволяющее вести бухучет в режиме онлайн с помощью облачных сервисов, которые предоставляют в том числе банки. Все данные хранятся в этом случае на специальном сервере, доступ к ним возможен через ввод логина и пароля, а установка специального ПО на компьютер не требуется.

Возможности онлайн-бухгалтерии

Облачный сервис — это полноценный онлайн-бухгалтер, который позволяет предпринимателям самостоятельно вести бухучет, не привлекая штатного специалиста или аутсорсинговые компании. Основные возможности сервисов:

Регистрация компании (ООО или ИП).

Формирование отчетов для контролирующих органов.

Расчет налогов и взносов.

Ведение всей первичной документации.

Обмен данными с интернет-банками.

Прикрепление печати к документам.

Ведение базы клиентов.

Работать с онлайн-бухгалтерией может не только бухгалтер, но и руководитель компании. Многие сервисы разработаны таким образом, чтобы минимизировать участие человека и автоматизировать всю работу.

Преимущества и недостатки онлайн-бухгалтерии

Онлайн-сервис бухгалтерии открывает компаниям возможности для экономии: не нужно содержать штат специалистов, оплачивать покупку лицензионного ПО, работу системных администраторов, оборудование рабочих мест. Прочие преимущества:

Простота ведения документооборота. Нет необходимости в специальных знаниях и навыках. Интерфейс сервисов доступный и понятный.

Зайти в бухгалтерию можно с любого компьютера с помощью логина и пароля, для этого не нужно настраивать удаленный доступ.

Круглосуточная техническая поддержка.

Автоматическое обновление, которое позволяет всегда иметь актуальные формы документов.

Наличие справочной информации, в том числе об обновлениях законодательства.

Недостаток некоторых онлайн-сервисов, не имеющих надежной защиты, — вероятность взлома, которая выше, чем при установке ПО на компьютер. Это связано с тем, что онлайн-сервисы не предусматривают возможность доступа к данным только конкретных лиц: войти в программу может каждый, кто знает логин и пароль.

Кроме того, сервисы не подойдут для крупных компаний, использующих множество элементов бухучета, например, несколько вариантов оплаты труда. Но онлайн-бухгалтерия для ИП, малых и средних компаний, которые применяют типовые операции, станет очень удачным выбором.

Критерии выбора онлайн-бухгалтерии

Стоимость услуг, наличие разнообразных тарифов.

Опции и возможности, которые предлагает сервис.

Легкость интерфейса, удобство работы.

Уровень защиты информации.

Скорость формирования документов, их отправки и прочих операций.

Качество техподдержки.

Возможность ведения бухучета с помощью приложения для мобильного телефона.

Список банков для ведения бухгалтерии

Перечислим банки, предлагающие лучшие онлайн-сервисы бухгалтерии для ИП и малого бизнеса, по мнению предпринимателей.

Сбербанк

специальные цены для клиентов СберБизнес;

возможность интеграции с онлайн-банком;

несколько тарифов для компаний с разными системами налогообложения.

тарифы для компаний с разным количеством сотрудников и системами налогообложения;

прямой документооборот с 1С:Directbank;

возможность вести учет товаров на складе;

бухгалтерия при АУСН (Автоматизированной упрощенной системе налогообложения);

бесплатное обслуживание для некоторых тарифов.

Открытие

быстрое подключение через бизнес-портал;

поддержка сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело»;

период бесплатного обслуживания.

ВТБ