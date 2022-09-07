 

Низкий уровень тестостерона повышает риск тяжелого течения COVID-19

07.09.2022, 9:35, Разное
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Об этом заявили исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Университета Сент-Луиса. Они сравнили мужчин с диагнозом COVID-19 с низким и нормальным уровнями тестостерона и сделали вывод, что этот гормон влияет на тяжесть заболевания.

Команда проанализировала случаи 723 мужчин с положительным результатом на COVID-19, в основном в 2020 году, до того, как были доступны вакцины. Данные показывают, что низкий уровень тестостерона является независимым фактором риска госпитализации в связи с COVID-19, подобно диабету, сердечным заболеваниям и хроническим заболеваниям легких.

Они обнаружили, что мужчины с низким уровнем тестостерона, у которых развился COVID-19, в 2,4 раза чаще нуждались в госпитализации, чем мужчины с уровнем гормонов в нормальном диапазоне. Кроме того, у мужчин с низким уровнем тестостерона, которые успешно лечились заместительной гормональной терапией, вероятность госпитализации по поводу COVID-19 была не выше, чем у мужчин с нормальным уровнем этого гормона.

Мужчины с низким уровнем тестостерона могут испытывать сексуальную дисфункцию, подавленное настроение, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания и памятью, усталость, потерю мышечной силы и общее ухудшение самочувствия. Когда качество жизни мужчины явно ухудшается, его обычно лечат заместительной терапией тестостероном.

Однако, когда симптомы легкие, врачи и пациенты могут сомневаться в необходимости лечения. Но теперь ученые говорят, что лечение мужчин с низким уровнем тестостерона может помочь защитить их от тяжелых заболеваний и снизить нагрузку на больницы во время волн COVID-19.


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