Мнения: Ужесточение СВО – не панацея, но необходимость

Украинский десант по захвату ЗАЭС должен был осуществиться под прикрытием визита инспекторов МАГАТЭ, затем всему миру было бы объявлено, что станция находится под контролем Украины, а сотрудников МАГАТЭ использовали как живой щит, чтобы не позволить РФ вернуть станцию под свой контроль.

Украинский десант по захвату ЗАЭС должен был осуществиться под прикрытием визита инспекторов МАГАТЭ, затем всему миру было бы объявлено, что станция находится под контролем Украины, а сотрудников МАГАТЭ использовали как живой щит, чтобы не позволить РФ вернуть станцию под свой контроль.

Почему ЗЕ-команда могла рассчитывать надолго удержать ЗАЭС за собой? Из-за различного подхода к ведению боевых действий. Если бы в Москве пришлось принимать решение о военной операции по возвращению ЗАЭС, то возникли бы опасения, что это приведет к техногенной катастрофе. И, вероятно, сочли бы более целесообразным оставить станцию в руках Киева. Почему ЗЕ-команда не боится атомной катастрофы? Ведь пострадают территории, которые Киев считает своими. Да потому, что Зеленскому и всему его «Кварталу 95» плевать на всё и на всех. Им все равно, сколько людей погибнет, случится ли новый Чернобыль, что будет с инспекторами МАГАТЭ. ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 90-е. Таких не уважали даже свои коллеги по цеху, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться. А теперь беспредельщики правят целым государством. У ЗЕ-команды есть одна цель – удержать власть. А какой ценой – им все равно. Образно говоря, пока Россия и ЛДНР играют в шашки по всем правилам, майданная Украина играет в «чапаевцев».

На самом деле, так было с 2015 года. Пока ЛДНР и Россия демонстрировали приверженность Минским соглашениям, Украина захватывала территории в «серой зоне», называя эту тактику «жабьими прыжками». А 13 октября 2021 года украинцы на ничейной территории захватили наблюдателя от ЛНР, гражданина РФ Андрея Косяка, нарушив этим все гласные и негласные договоренности. После этого стало понятно, что большая война с Украиной неизбежна, ведь с отморозками нельзя договориться по-хорошему. Косяка освободили в ходе СВО.

Россия действует в Украине далеко не так жестко, как могла бы. Об этом говорил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Он сказал: «Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины». А еще раньше президент Владимир Путин сказал: «Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали».

Безусловно, если бы Россия с первых дней СВО начала наносить удары по транспортной и другой критически важной инфраструктуре Украины, то война, вероятно, была бы уже закончена. А украинское государство перестало существовать. Почему Москва на это не пошла? Думается, определяющих факторов здесь два. Первый – политический. Изначально целью СВО было заставить Украину отказаться от вступления в НАТО, признать независимости ЛДНР, демилитаризация и денацификация. О ликвидации Украины как государства речь не шла. И, видимо, этого в Кремле не хотят. Второй фактор – нравственный. Не так легко отдать приказ о действиях, которые могут привести к смертям и страданиям многих тысяч гражданских людей. Для Зеленского и подобных ему – это раз плюнуть, а нормальному человеку очень трудно принять решение наносить массированные удары по своим же, по сути, согражданам.

Однако за последние полгода ЗЕ-команда продемонстрировала, что у нее нет никаких моральных ограничений. Террор, основанный на беспределе – главный инструмент этой власти. Обстрелы городов Донбасса и Таврии, водная блокада, устроенная Украиной Донецку, обстрелы и попытка захвата ЗАЭС, теракт в Подмосковье, в результате которого погибла Дарья Дугина. И население Украины или это поддерживает, или, как минимум, принимает. Возможно, в свете этого СВО надо проводить жестче?

В созданной ЗЕ-командой информационной параллельной реальности украинцев убеждают, что Россия скоро проиграет, ведь ее задавят западные санкции, а ВСУ, получив новое оружие от ЕС и США, разобьет армии РФ и ЛДНР. И, сидя где-нибудь в Киеве или Львове, в тишине и безопасности, имея доступ к воде и к еде, в это легко верить. Если же удары будут наноситься по этим городам, то там также появятся проблемы с доступом к основным ресурсам, а это, в значительной степени, подорвет веру в сказки Зеленского. Позднее, осенью-зимой, в совокупности с нарастающими экономическими проблемами и поражениями Украины на фронте, все это может привести к падению майданного режима. В этом контексте очень важно, чтобы раскачался Киев. А для этого нужно, чтобы его жителям было максимально некомфортно – как некомфортно было и есть нам в Донецке все эти годы. Кроме того, удары по транспортной и энергоснабжающей инфраструктуре приведут к логистическим трудностям с доставкой оружия с Запада. Что, безусловно, скажется на боеспособности ВСУ. Также усиление ударов приведет к новой волне эмиграции из Украины в ЕС и Британию. А в Европе и так уже не справляются с потоком украинских беженцев и сокращают льготы эмигрантам. Поэтому новая волна эмиграции может заставить руководителей ЕС – под давлением собственного населения – задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

Конечно, жесткий вариант – не панацея. Удары по крупным городам могут как оттолкнуть людей от Зеленского, так и заставить сплотиться вокруг него. Кроме того, если ЗЕ-команда поймет, что теряет власть, они как банда сумасшедших могут пойти на любое преступление и устроить любую техногенную катастрофу.

Так что же, умеренность, которая сейчас лежит в основе СВО, лучше? Не факт. Нет никаких гарантий, что социально-экономические проблемы в ЕС и в Украине приведут к последствиям, которые заставят Киев, Лондон и Берлин пойти на компромиссы с Россией. Кроме того, террор со стороны ЗЕ-команды будет только нарастать, усиливая страдания жителей Донбасса и Таврии. Особенно донецкой агломерации. Обстрелы, проблемы с водой и сопутствующие бытовые проблемы порождают такую усталость и ощущение безнадеги, которых не было даже в 2014 году. И есть одно желание – чтобы проблему с нацистским государством Украина поскорей уже решили. Любыми методами.

Умеренность или жесткость – сейчас нельзя спрогнозировать, что более рационально для достижения победы. Но, если спросить жителей Донбасса, то очевидно, какой путь выбрали бы мы.

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