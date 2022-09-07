МИД: Назначение Трасс премьером Британии отражает кризис британской демократии

Назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании является отражением кризиса британской демократии, сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Если владельцы магазина оформляют витрину именно таким способом, значит, они считают, что это лучшее, что у них есть на сегодняшний день среди ассортимента. Возможно, проблема в кризисе британской демократии, ведь этот «результат» не имеет отношения к прямому выбору британцев, поскольку система косвенных выборов доминирует в англосаксонском дуэте», – передает ТАСС ответ Захаровой на вопрос, является ли Лиз Трасс бедой Британии.

«Иногда задаешься вопросом: неужели в странах с большим населением и длительными демократическими традициями нет людей, которые бы достойно, профессионально и умно представляли различные ветви власти? Возможно, это просто проблема отсутствия прямых выборов и кризис их трактовки демократии», – добавила она.

Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.

Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.

—