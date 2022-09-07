 

Санкциям вопреки товарооборот между Россией и азиатскими странами резко вырос

07.09.2022, 8:53, Разное
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Не смотря на введённые Западом антироссийские санкции, товарооборот между Россией и странами Азии стремительно растёт, пишет Dagens Næringsliv. РФ заключает бартерные сделки, продаёт нефть со скидкой и рассчитывается в национальных валютах. Однако страны G7 не хотят, чтобы РФ зарабатывала, и заявляют о намерении ввести потолок цен на российскую нефть и дополнительно ограничить поставки товаров и услуг России.


AP

Страны G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Помимо этого, вдобавок к санкциям, они планируют заключить соглашение, которое ограничит поставки товаров и услуг в Россию. Пока неясно, как это будет осуществляться, каков будет потолок цен и какие страны будут участвовать, пишет Dagens Næringsliv.

До начала спецоперации РФ на Украине российская нефть составляла всего 0,2% от всего индийского импорта нефти. Индия продолжит покупать нефть в России — об этом заявил американскому телеканалу CNBC министр нефти и газа Индии Шри Хардип Сингх Пури. Согласно новым статистическим данным, с конца февраля по июль Индия почти на 20% увеличила импорт российской нефти. По сведениям BBC, в некоторые периоды РФ предоставляла скидки в размере более $30 за баррель, пишет Dagens Næringsliv.

На вопрос, не делает ли в данном случае Индия моральный выбор, министр ответил: «У меня есть моральная ответственность перед избирателями. Хочу ли я, будучи частью демократически избранного правительства, чтобы на бензоколонках кончилось топливо? Посмотрите, что происходит в странах вокруг Индии». Экономика Шри-Ланки рухнула — и в стране прошли массовые демонстрации. Пакистан оказался на грани кризиса из-за резкого падения валютных резервов и стремительного роста инфляции. В Бангладеш ситуация также серьёзная, пишет Dagens Næringsliv.

По данным аналитической компании Kpler, Китай почти удвоил импорт нефти из РФ примерно до 1,2 миллионов баррелей. На Индию и Китай приходится около половины экспорта российской нефти, транспортируемой морским путём. С мая на российскую нефть приходится около 20% всего импорта нефти в Индию. Китай импортирует около 70% сырой нефти. Новые статистические данные информационного агентства Refinitiv показывают, что в июле в китайских портах пришвартовались 46 крупных танкеров — это в два раза больше, чем в январе. В последние месяцы Министерство торговли Китая резко увеличило импортные квоты на нефтепродукты для частных компаний. Как пишет Nikkei Weekly, такие меры были предприняты для защиты трёх крупных государственных нефтяных и энергетических компаний от санкций со стороны США и ЕС, пишет норвежское издание.

Таиланд, Вьетнам, Мьянма и Индонезия увеличили торговлю с Россией. Лидер Мьянмы, который был изолирован от западных стран с момента прихода к власти в прошлом году, на этой неделе поедет во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме, на котором также будут присутствовать представители Китая и Индии, пишет Dagens Næringsliv.

Российские банки и предприятия отключены от банковской системы Swift, которая используется для международных денежных переводов. Однако Китай и РФ смогли обойти санкции, заключив бартерные сделки: РФ поставляет нефть и газ за юани, а Китай продаёт РФ информационные технологии. По сообщению Nikkei Weekly, Китай отправляет грузовые самолёты, полностью загруженные смартфонами Xiamoi и другим ИТ-оборудованием в Россию. Рост китайского экспорта в Россию в июле увеличился на 20% и составил $6,7 млрд. Китайский импорт из РФ составил более $10 млрд. По данным Bloomberg, торги российскими рублями и китайскими юанями находятся на рекордно высоком уровне, пишет издание.

В немецком аналитическом центре Merics полагают, что Китай заполняет образовавшуюся из-за ограничительных мер пустоту, но это взаимодействие происходит на китайских условиях для того, чтобы оградить крупные китайские компании от санкций. По мнению экспертов, хотя Китай и отказался вводить санкции, он не прекратил укреплять экономические связи с Россией, заключает Dagens Næringsliv.


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