 

Мнение: Дьявольские прогнозы для бедовой РФ

07.09.2022, 8:08, Разное
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Из блога Девола:

“Почитал подопечных из фокусной группы роспатриотов. Самые умные уже ставят вопрос, будет ли РесФед лишен по итогам этих приключений всех цацок и побрякушек великодержавия, не совсем по “росту” доставшихся от предыдущей формации. Ядерного оружия, места в СБ ООН и еще чего-то там.

Мой ответ прост: конечно, все отберут. Не сразу, но отберут. Ядерного оружия в привычном виде дурачью, скажем так, никто и не давал. Но вот из СБ ООН могут и попереть. А так лишать больше и нечего. Флота и армии у дураков нет, и все попытки за 15 лет что-то сделать оказались впустую и блефом пополам с распилом. Промышленность критически зависит от импортного оборудования и расходников. Науки и технологий также нет никаких.

Поставят огрызку главой Кадырова с Патрушевым и весь вольер будет пять раз в день орать “Ахмат сила”. Поди плохо”.

Чем хорош Девол – своей какой-то абсолютно неутолимой, сжигающей его злобностью; когда она направлена на меня – мне не нравится, но надо признать, что в большинстве случаев она преувеличена, но абсолютно оправдана и зачастую хорошо обоснована. А за лаконизм этой дистиллированной ненависти (какой может пылать только совсем отмороженный идеалист) – просто пятерка.

Если б он еще и мог вызывать у подопытных хотя бы ответную злобу… Но нет, с этим контингентом всё бесполезно. Скоты – это не хищники.

Источник: Размышления вольного социолога


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