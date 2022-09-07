Мнение: О полном поражении Европы от «путинской» России

Нет, это не фейк и не выдумки «тоталитарной пропаганды».

Это всего лишь новая реальность. Подтверждением которой служит вот это сногсшибательное сообщение из «образцовой европейской демократии», где все важнейшие дела решаются на референдумах. Из Швейцарии.

Для тех, кто не в ладах с немецким, вот краткий пересказ.

Швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы относительно расходования тепла в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 °C, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трёх лет. Это подтвердил швейцарской газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли. «Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — объяснил он шокированным журналистам.

Как поясняет издание, в случае умышленного нарушения указанных директив может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет. Даже в случае небрежного нарушения этих мер возможно наказание в виде крупного штрафа, размер которого будет зависеть от степени «тяжести» проступка. И хотя власти обещают, что не будет «тотальной охоты на “энергетических грешников”», полиция будет реагировать на доносы и устраивать собственные рейды.

Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 °C, горячую воду можно будет нагревать только до 60 °C, а использование обогревателей или вентиляторов с горячим воздухом будет запрещено. Сауны и бассейны с подогревом должны быть закрыты.

Конечно, в материале швейцарского издания есть некоторые локальные «нюансы», которые предпочли не заметить российские СМИ. Но в целом посыл верный. Нагрел воздух дома хоть на градус выше нормы — плати штраф.

И это, разумеется, выводит ситуацию за пределы нормальной, переводя её в «новую нормальность», здорово напоминающую романы Олдоса Хаксли, Евгения Замятина и Джорджа Оруэлла. Но их авторы выступали с художественной критикой тоталитарного социализма, тогда как теперь рыночный капитализм приходит, по сути, к тому же самому. И это, конечно, «дикость»: в нормальной рыночной экономике потребитель имеет право получить столько ресурса, сколько он в состоянии оплатить, а помощь «несостоятельным» реализуется, как максимум, через ограниченные бюджетные трансферты неимущим или социально уязвимым. В конце концов, #бюджет всегда может увеличить свой дефицит, который покроют опять же налоги и отчисления с «богатых» (по крайней мере, так в теории).

Но теперь идёт возврат к худшим практикам даже не развитого социализма, а чистого «военного коммунизма», известного в России по Гражданской войне 1918-1922 гг. Нормирование потребление + государственное принуждение к нему + мощный аппарат насилия, многократно усовершенствованный в ходе недавнего «коронакризиса». Ну и постоянно льющаяся в уши тотальная пропаганда, которая сейчас сводится к лозунгу «во всём виноват Путин» (а не коррупция, некомпетентность и трусость западных литеров).

И, собственно, чем бы ни закончилась в итоге нынешняя «холодная война» авторитарной России с конгломератом западных демократий, уже очевидно: последние — проиграли, поступившись ключевыми собственными ценностями ради химеры. Проиграли в первую очередь в том, что сами превратились в ровно то же самое тоталитарное общество, антагонистами которого они считались долгие годы.

Впрочем, быть может, в этом переходе к «новой нормальности» и состоит весь смысл нынешних событий?

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