Нашла утешение в церкви после развода и не стала мамой: как живет звезда “Кармелиты” Бахтина

Многие зрители знают Надежду Бахтину благодаря телесериалу “Кармелита”. Именно роль цыганки Люциты прославила актрису на всю страну. За свою карьеру звезда сыграла больше чем в 50 проектах. Надежде часто приходилось воплощать образы героинь с тяжелой судьбой, при этом в ее жизни тоже случались трудности.

Надежда Бахтина появилась на свет в 1979 году и выросла в многодетной семье. Родители будущей звезды были никак не связаны с искусством, тем не менее творчество манило ее с самого детства. Окончив школу, Надежда последовала за своей мечтой стать актрисой и подала документы в Щукинское училище. Поступить на заветный факультет ей удалось уже со второй попытки.

В 2001 году Бахтина впервые появилась на экранах в фильме “Искатели”. Однако серьезных ролей и успеха ей удалось добиться лишь через несколько лет. В 2004 году Надежда сыграла в фильме “Граф Крестовский”, который сегодня считает своей первой серьезной работой. А спустя год, когда на экраны вышел сериал “Кармелита”, о молодой актрисе узнала вся страна.

Вскоре после успеха в кино приятные изменения произошли и в личной жизни артистки. На съемках картины “Дьявол из Орли. Ангел из Орли” она встретила свою любовь – актера Александра Никитина. Надежда признавалась, что коллега покорил ее с первой встречи. Через пару лет после знакомства, в 2007 году, влюбленные сыграли свадьбу.

Увы, счастье оказалось недолгим. Супруги строили большие планы на семейную жизнь и мечтали о детях, но прожили вместе всего пять лет. По словам актеров, брак дал трещину из-за их активной занятости на работе. Бахтина очень тяжело переживала развод, но, к счастью, смогла найти утешение в церкви.

Вера помогла артистке оправиться от расставания. Надежда начала ходить в храмы, занялась паломничеством и стала выступать в православном театре-студии “Живая вода”. Только вот большой семьи, о которой звезда так мечтала, у нее, к сожалению, до сих пор не появилось.

Сейчас Надежде Бахтиной 43 года. В отличие от бывшего супруга, которому не раз приписывали новые романы, актриса не может похвастаться бурной личной жизнью. Знаменитость пока не вышла замуж во второй раз и не стала мамой. Зато в профессии Бахтина по-прежнему успешна. Она продолжает сниматься в кино и играть на сцене.