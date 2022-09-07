Проклятая гробница польского короля Казимира IV

Когда в 1973 году в Польше было решено провести эксгумацию гроба короля Казимира IV Ягеллончика, польские археологи были в восторге. Такое разрешение дается только в крайне редких случаях и им была предоставлена привилегированная возможность исследовать средневековую гробницу высшего ранга.

Тогда они, конечно же, не знали, что для некоторых из них подобное мероприятие завершится скорой и загадочной смертью, после чего многие в Польше заговорили о том, что могила Казимира IV проклята.

Казимир IV Ягеллончик, сын польского короля Владислава II Ягеллона, родился 20 ноября 1427 года, а скончался 7 июня 1492 года в возрасте 64 лет. Он считается одним из самых прогрессивных польских королей и основателем престижной династии, а его политические усилия были в основном успешны для страны.

Умер Казимир IV скоропостижно и довольно странно. Настолько, что причины его смерти до сих пор считаются неизвестными. А когда умер, то сразу же выяснилось, что его тело разлагается намного быстрее, чем обычное человеческое тело.

Даже с учетом, что скончался Казимир IV в жарком июне, а в ту эпоху холодильников для трупов не существовало (если не считать конечно же погребов с кусками льда), необычно быстро разложение тела короля удивило и напугало многих.

В попытке сохранить тело короля в максимально приемлемом виде до похорон, его засыпали кальциевой солью, обернули в дорогие шелка и поместили в деревянный гроб, который дополнительно был запечатан смолой. Затем этот гроб повезли в Вавельский собор, где 11 июля 1492 года состоялась церемония захоронения.

В начале 1970-х годов множество польских историков и археологов по какой-то причине начали посылать правительству просьбы о разрешении на эксгумацию гроба Казимира IV Ягеллончика для проведения исследовательских работ. Эти просьбы на протяжении многих месяцев отклонялись и отклонялись, пока кардинал Кароль Войтыла, архиепископ Краковский, который позже стал папой Иоанном Павлом II, лично не потребовал эксгумации.

Когда польские СМИ узнали, что останки их любимого короля Казимира IV собираются выкопать, эта история привлекла внимание всей нации. А когда на месте эксгумации собрались археологи и любопытствующие горожане, то сыпалось множество шуток о том, что гробница проклята как и гробница фараона Тутанхамона, и что нужно быть осторожнее.

К сожалению, эти шутки закончились не очень смешными последствиями.

13 апреля 1973 года 500-летний гроб Казимира IV был извлечен на белый свет и открыт. Выяснилось, что он прогнил насквозь, несмотря на то, что был залит смолой, а внутри сохранились лишь некоторые части скелета короля.

А всего через несколько дней после этого четверо археологов, работавших непосредственно на месте эксгумации, скончались от неясной инфекции.

Более того, в последующие месяцы до пятнадцати исследователей, которые либо работали на месте у гробницы короля Казимира IV, либо работали с артефактами из гробницы в лабораториях, начали испытывать проблемы со здоровьем и в конечном итоге скончались.

Казалось, что любой, кто был связан с гробом короля, оказался на пороге смерти, и конечно же было множество слухов о том, что гробница была в самом деле проклята.

Ученые не верят в проклятие фараона и другие проклятые гробницы, они считают, что археологов могут убивать вредные грибки, которые разрастаются в подобных местах.

В 1999 году немецкий микробиолог исследовал останки древних мумифицированных трупов и обнаружил на них и внутри них многочисленные виды спор плесени, которые при вдыхании могут представлять потенциальную опасность для здоровья людей.

Большинство из них содержали сапрофитный патогенный грибок под названием Aspergillus Flavus. Эти грибки заражают животных и вызывают аллергию, астму и другие респираторные проблемы у здоровых людей, но если они попадут в организм человека с ослабленным иммунитетом, они, скорее всего, приведут к летальному исходу.

Чтобы избежать заражения “древним проклятием”, археологам, которые сегодня изучают древние руины или гробницы, настойчиво рекомендуют находиться в в добром здравии, не проходить недавно лечение от рака и не иметь легочных или сердечно-сосудистых заболеваний.