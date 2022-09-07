Глава ООН призвал Россию к демилитаризации зоны ЗАЭС

Выступая во вторник перед членами Совета Безопасности ООН, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал заключить соглашение о демилитаризации зоны Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), предупредив об опасных последствиях преднамеренного или случайного ее повреждения. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что по результатам поездки на ЗАЭС подготовлен доклад с описанием ситуации, касающейся всех семи принципов ядерной безопасности.

Любое повреждение чревато катастрофой

– Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской станции и вокруг нее, в том числе сообщениями о недавних обстрелах. Давайте скажем прямо: любое – случайное или преднамеренное – повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого ядерного объекта в Украине может привести к катастрофе не только в ближайших местностях, но и в регионе, и за его пределами, – заявил Генеральный секретарь ООН в Совете Безопасности. Он настоятельно рекомендовал принять все необходимые меры, чтобы избежать такого сценария. В этом вопросе Гутерриш призвал руководствоваться здравым смыслом и опираться на сотрудничество.

Заявив о неприемлемости любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность или безопасность ЗАЭС, глава ООН подчеркнул, что станция должна быть объектом гражданской инфраструктуры.

ЗАЭС не может быть местом военных действий

– В качестве первого шага российские и украинские вооруженные силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с ее территории. Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или местом проведения военных операций, – сказал Генеральный секретарь ООН.

Соглашение о демилитаризованном периметре

В качестве второго шага Антониу Гутерриш предложил «заключить соглашение о демилитаризованном периметре».

– В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести весь военный персонал и технику из этого периметра, а также обязательство украинских сил не входить в него, – уточнил глава ООН. Он призвал обеспечить надлежащие условия работы для операторов на станции.

ЗАЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она расположена в городе Энергодар в северо-западной части Запорожской области, на Каховском водохранилище у левого берега реки Днепр. Сегодня ЗАЭС находится под контролем России, однако на ней работает украинский персонал. На Запорожской АЭС – шесть реакторов.

Глава ООН поблагодарил сотрудников МАГАТЭ за мужество, а стороны за сотрудничество

В четверг на прошлой неделе после долгих переговоров на ЗАЭС побывала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично возглавил эту миссию, в состав которой вошли еще 13 экспертов.

Генеральный секретарь ООН приветствовал «мужественные усилия» Международного агентства по атомной энергии и, в частности, членов миссии, возглавляемой Генеральным директором Гросси. Он поблагодарил стороны [Россию и Украину] – за сотрудничество, отметив, что Секретариат ООН поддержал МАГАТЭ в осуществлении этой важной операции по обеспечению безопасной эксплуатации станции.

Безопасность атомных электростанций в зонах вооруженных конфликтов

Глава ООН напомнил, что в прошлом месяце из-за войны в Украине участники десятой обзорной Конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ по вопросам безопасности атомных электростанций в зонах вооруженных конфликтов, в том числе в Украине. Антониу Гутерриш обратился ко всем государствам с просьбой «использовать все возможности диалога и дипломатии для достижения прогресса в решении этих важнейших вопросов».

– Я надеюсь, что специалисты МАГАТЭ, находящиеся сейчас в Запорожье, смогут беспрепятственно выполнять свою работу и вносить вклад в обеспечение ядерной безопасности станции. Все мы заинтересованы в успехе важной миссии, – сказал Генеральный секретарь. Он призвал оказать инспекторам МАГАТЭ всю необходимую поддержку. – И давайте продолжать работать во имя мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Рекомендации МАГАТЭ по семи принципам ядерной безопасности

Выступая с брифингом перед членами Совета Безопасности ООН, Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси рассказал о результатах визита миссии Агентства на ЗАЭС, назвав его историческим. Он призвал создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать аварии, которая может произойти из-за боевых действий. Глава МАГАТЭ заявил, что готов немедленно начать консультации со сторонами по созданию такой зоны.

Рафаэль Мариано Гросси сказал, что в ходе поездки на ЗАЭС своими глазами видел, что принцип физической целостности атомной электростанции был нарушен.

– К сожалению, физическая целостность нарушена, – отметил глава МАГАТЭ. Он смог лично убедиться, что были обстрелы станции и в том, что российские войска и военная техника находится на АЭС.

Гросси сообщил, что по результатам поездки на ЗАЭС уже подготовлен доклад миссии. В нем описана ситуация, касающаяся семи принципов ядерной безопасности. По всем семи аспектам инспекторы МАГАТЭ представили свои рекомендации.

В числе этих рекомендаций – создать зону безопасности вокруг ЗАЭС, вывести военно-транспортные средства и технику с территории станции, обеспечить операторов ЗАЭС надлежащими условиями работы и не оказывать на персонал станции какое-либо давление, не вести военные действия в районах расположения объектов, обеспечивающих внешнее электроснабжение станции, наладить систему надежного транспортного сообщения с АЭС, восстановить систему снабжения, обеспечить мониторинг уровня радиации и установить связь между объектом и его внешним регулятором.

Глава Агентства заявил, что «в докладе МАГАТЭ изложена нейтральная, беспристрастная техническая оценка ситуации». На объекте побывали сам глава МАГАТЭ и еще 13 инспекторов. Несколько из них остались там для продолжения наблюдений.

– Это дает нам возможность оценивать ситуацию в режиме реального времени, – сказал глава МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что поездка членов Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и присутствие там экспертов Агентства – это уникальная возможность не допустить аварии. Прежде, по его словам, инспекторы МАГАТЭ прибывали на объект только уже после инцидента, как это было в случае с Чернобыльской АЭС или атомной электростанцией «Фукусима Даичи».

Постпред России при ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что «сформулированные главой МАГАТЭ принципы безопасности неукоснительно соблюдаются» Россией. Он также приветствовал решение руководства МАГАТЭ учредить постоянное присутствие Агентства на станции.

– Важно, что, как мы услышали в ходе Вашего брифинга в Вене 2 сентября, Вы смогли своими глазами увидеть, что благодаря налаженному сотрудничеству между персоналом станции и российскими вооруженными силами, охраняющими станцию, она в целом функционирует в штатном режиме и никаких «внутренних» угроз для ее безопасности нет, – заявил российский посол.

– Видим подтверждение этого в Вашем выводе, озвученном на упомянутом брифинге, о том, что наибольшую обеспокоенность у Агентства вызывает физическая безопасность станции и ее целостность, риски для которой возросли в связи с ее обстрелами в августе, – добавил Небензя. При этом Постоянный представитель России при ООН выразил сожаление по поводу того, что в докладе МАГАТЭ, который, как он сказал, появился буквально за пару часов до начала заседания Совета Безопасности, источник обстрелов ЗАЭС прямо не указан.

– Возможно, если бы документ был посвящен исключительно итогам Вашей поездки на ЗАЭС, Ваши выводы могли бы быть более четкими и недвусмысленными, – предположил постпред России при ООН. Он добавил, что его делегации «потребуется дополнительное время на изучение документа» поэтому, он не будет останавливаться на нем подробно.

– Хотели бы только попросить Вас прояснить, какое военное оборудование Вы увидели в ходе посещения Запорожской АЭС? – спросил Василий Небензя главу МАГАТЭ. Генеральный директор МАГАТЭ обещал предоставить письменный ответ на этот и другие вопросы.

Постпред Украины при ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о попытке России манипулировать Советом Безопасности, искажать выводы МАГАТЭ, представленные после посещения ЗАЭС. Он сказал, что Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в военную базу и использует ее в качестве прикрытия для своих военнослужащих и военной техники. Посол Украины подчеркнул, что эта информация была подтверждена Миссией МАГАТЭ.

– ЗАЭС по-прежнему остается в условиях оккупации. На объекте находятся российская военная техника и оружие. Вооружённые провокации продолжаются. Незаконные представители «Росатома» продолжают вмешиваться в технологический процесс управления станцией, – заявил Сергей Кислица.

Он сказал, что единственный способ снять ядерную угрозу, – вывод российской военной техники и военнослужащих и возвращение станции под полный контроль Украины.

Сергей Кислица привлек внимание к выводу доклада о том, что украинские операторы станции работают в условиях российской оккупации и повышенного стресса. В такой ситуации возможность совершения ошибки возрастает и это будет иметь опасные последствия для ядерной безопасности.

Постпред сообщил, что Украина со своей стороны готова безотлагательно провести консультации с МАГАТЭ, чтобы стабилизовать ситуацию на объекте. Кислица добавил, что президент Владимир Зеленский уже ответил на предложение МАГАТЭ о создании зоны защиты и ядерной безопасности на территории Запорожской атомной электростанции. По его словам, Украина согласится на это в том случае, если речь идет о демилитаризации объекта.