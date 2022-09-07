 

Шведскую государственную радиокомпанию признали виновной в распространении пропаганды НАТО

07.09.2022, 6:02, Разное
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Компания «Радио Швеции» была признана виновной в однобоком освещении темы плюсов и минусов вступления Швеции в НАТО, пишет Fria Tider. Согласно решению Комитета по радио- и телевещанию Швеции, в одном из мартовских эфиров радиокомпания нарушила требование о беспристрастном освещении темы возможного членства страны в североатлантическом альянсе. Однако в регулятивное ведомство продолжают поступать жалобы об отсутствии объективного повествования в шведских СМИ.


AP

Комитет по радио- и телевещанию Швеции осудил компанию «Радио Швеции» за трансляцию отрывка из передачи об отношении Швеции к НАТО. В ведомстве отметили, что в эфире было представлено одностороннее освещение преимуществ шведского членства в альянсе, хотя её цель заключалась в обсуждении как плюсов, так и минусов возможного вступления, пишет Fria Tider.

Отправной точкой упомянутого сегмента передачи, которая транслировалась 16 марта 2022 года, было освещение того, что членство в НАТО может означать для Швеции и какие аргументы были за и против. Однако заявления приглашённого эксперта, сотрудника Шведского агентства оборонных исследований, касались исключительно преимуществ членства, и он явно высказывался в его пользу. По мнению ведомства, ведущий передачи не сбалансировал одностороннее повествование в поддержку вступления страны в НАТО, чем нарушил требование о сохранении беспристрастности, пишет Fria Tider.

Помимо этого, компанию «Радио Швеции» также осудили и за трансляцию другой передачи, которая вышла в эфир 24 февраля 2022 года. В ней приняли участие Пер Энеруд, «эксперт по России» Агентства психологической защиты и заслуженный профессор истории Гётеборгского университета Леннарт Пальм. Учёный описал российский взгляд на украинский конфликт и рассказал об убитых в его ходе русскоязычных жителях Донбасса. После этого Пер Энеруд яростно напал на Пальма, обвинив его в «распространении бессовестной лжи», пишет шведское издание.

«Гость, который был у нас в эфире совсем недавно, заявил, что российский народ испытывает сожаление о происходящем на Украине. Совершенно ничего не говорит в поддержку этого. Сейчас в РФ довольно сильно заметно яростное сопротивление войне. Никто в РФ не восхваляет эту войну, за исключением, возможно, некоторых напуганных людей в Кремле», — заявил Энеруд, пишет Fria Tider.

Профессору не дали ответить на нападки в эфире радиопередачи, на которую сам учёный пожаловался в регулятивный орган. Ведомство также осудило действия «Радио Швеции» именно за то, что Леннарту Пальму не предоставили возможности защититься, отмечает Fria Tider.

Издание также сообщило о поступившем заявлении на программу общественной телевещательной компании SVT «Членство в НАТО? Вопросы и ответы» от 3 мая. В той передаче группа гостей из восьми «экспертов» отвечала на вопросы зрителей о том, что членство в НАТО может означать для Швеции. Однако почти все эти так называемые эксперты оказались явно за членство в НАТО. Тем не менее Комитет по теле- и радиовещанию посчитал, что «ведущие программы задавали сбалансированные вопросы», заключает Fria Tider.


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