Мнение: Теперь эльфы выглядят так

Теперь эльфы выглядят так

Американский актёр Исмаэль Крус Кордова, тот самый темнокожий эльф Арондир, оба стартовых эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" проходивший с одинаково угрюмым лицом, прокомментировал в интервью журналу Esquire свою роль и снова пожаловался на "расистов", которые не готовы принять альтернативную версию эльфийской внешности.

По словам Кордовы, это его давняя мечта – сыграть эльфа в Средиземье. Причём он всегда полагал, что имеет с фэнтезийной расой много общего, так как вырос в Пуэрто-Рико в окружении величественной природы. И с детства задавался вопросом – почему это эльфов играют только белые.

Когда толерантный Amazon начал прослушивания, Кордова понял: вот он – его шанс. Однако поначалу получал только отказы. После двух разворотов упёртый актёр всё-таки добился своего, заявив, что "этот не тот ответ, который ему нужен, это моя роль".

Далее Исмаэль рассказывает о том, как много работал над ролью, чтобы стать "самым эльфийским эльфом".

По его словам, упорство, с которым он добивался роли, подпитывалось стремлением "добавить инклюзивности" проекту и расширить представленность небелых людей в нём. И он знал, "что без расистских выпадов" не обойдётся. Однако теперь, убеждён актёр, теперь фраза "Эльфы так не выглядели" – больше не аргумент. И опровергает он её феерическим возражением: "Да, не выглядели, но теперь выглядят".

Отметим, что, в отличие от писателя Нила Геймана, пришедшего в восторг от "Колец власти" и теперь тоже воюющего с "расистами" в интернете, Кордова хотя бы не настаивает на том, что инклюзивность имеет какое-то отношение к канону Толкина. Он честно заявляет: "Да, не имеет, смиритесь".

Меж тем Илон Маск раскритиковал "Кольца власти", но не за обилие темнокожих актёров в касте – публичным персонам на Западе сейчас об этом и заикаться нельзя, а за другой тренд, внедрённый в сюжет – феминизм. По мнению Илона, все мужские персонажи в сериале – идиоты, а Толкин от этого всего вертится в гробу.

https://rg.ru/2022/09/06/teper-elfy-vygliadiat-tak-akter-sygravshij-temnokozhego-elfa-otvetil-rasistam.html – цинк

Одобрение такого курса среди аудитории так наглядно, что уже несколько дней с профильных сайтов удаляют негативные отзывы или замораживают возможность выставления оценок.

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