Россияне и китайцы устали от гегемонии США — и это ещё больше их сблизило

Антипатия к гегемонии Соединённых Штатов и их постоянному вмешательству во внутренние дела других стран способствовала всё большему сближению китайцев и россиян, пишет Global Times. По словам экспертов, граждане РФ и Китая стали более открытыми для совместных проектов и начали лучше понимать друг друга, пытаясь сообща бороться против попыток Запада установить гегемонию и тотальный контроль во всех сферах.



AP

Как показывают опросы, жители РФ и Китая всё больше сближаются на фоне негативных чувств, которые они испытывают в отношении попыток Запада во главе с США установить свою гегемонию. По мнению экспертов, сближение РФ и Китая также объясняется тем, что эти страны взаимно поддерживают и уважают ключевые интересы друг друга, включая принципы национального суверенитета и территориальной целостности, сообщает Global Times.

Согласно недавнему опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины граждан РФ считают Китай главным другом РФ на международной арене. И в то же время около 76% россиян видят в США главного противника России, в контексте текущих геополитических реалий и ухудшения отношений с Западом, отмечается в статье.

Растущее неприятие попыток Запада во главе с США постоянно вмешиваться во внутренние дела других стран способствовало тому, что жители РФ и Китая начали больше сочувствовать друг другу и проявлять больше готовности к сотрудничеству, чтобы сообща бороться против такой гегемонии, пишет Global Times. Это подтверждают и российские эксперты.

«Я каждый день вижу среди россиян множество примеров поддержки в отношении Китая. В августе, когда спикер палаты представителей США Пелоси злонамеренно посетила с визитом китайский Тайвань, около 400 российских студентов из Ассоциации молодой гвардии пришли к посольству Китая в Москве с плакатами, где были такие лозунги, как «Мы ​​поддерживаем Китай», «Прекратите провокации» и «США, руки прочь от Тайваня», чтобы выразить Китаю свою поддержку», — рассказала в интервью Global Times Александра Пожидаева, редактор службы новостей из России.

Проблема заключалась в том, что на протяжении последних десятилетий некоторые русские находились под влиянием ложных западных нарративов про «китайскую агрессию», а некоторые даже всерьёз опасались того, что Китай «вот-вот нападёт» на Россию, пояснил в интервью Global Times Эдвард Чесноков, адъюнкт-профессор Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. По его словам, прозападные СМИ намеренно распространяли эту вводящую в заблуждение информацию, стараясь подорвать китайско-российское партнёрство.

Однако теперь ситуация изменилась, особенно после принятия закона о борьбе с «фейковыми новостями», подчеркнул Чесноков. Россияне понимают, что Китай тоже является жертвой односторонних западных санкций, ксенофобии, милитаризма и других форм проявления неоправданной враждебности. «В русском языке есть фраза «мы в одной лодке», которую русские теперь используют, чтобы приветствовать Китай в качестве нашего естественного союзника», — пояснил он.

По мнению Чеснокова, недавняя смерть бывшего советского лидера Михаила Горбачёва также стала для россиян ещё одним шансом переосмыслить китайский путь для решения проблемы модернизации экономики, с которой обе страны столкнулись в 1980-е годы. Выбор, который тогда сделал Китай, стал разумной альтернативой насильственному распаду СССР под влиянием Запада, отметил он. «Мы ценим способность Китая сохранить лучшие элементы социалистической модели в сочетании с патриотизмом на внутренней арене и независимостью на внешней, именно таких качеств не хватало Горбачёву», — заключил Чесноков.