 

Скидки в новостройках Москвы достигают 20%

07.09.2022, 4:23, Разное
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На столичном рынке новостроек в два раза выросло предложение жилья со скидками. Увеличился и сам размер дисконта – с 3% годом ранее до 15–20% по итогам минувшего лета. Максимальные скидки предоставляются тем, кто сразу готов внести всю сумму.

Прошлым летом, по данным Циан, скидка предлагалась примерно на 9% от всех квартир в новостройках. Сейчас каждый четвертый лот продается по сниженной цене. Основная причина – падение спроса и, соответственно, объемов продаж.

При этом раньше скидки в основном предоставлялись на многокомнатные квартиры, которые всегда сложнее находят покупателя. Сейчас же с дисконтом можно приобрести и ликвидные «однушки»? и квартиры-студии, даже с полной отделкой.

Кроме того, серьезные скидки (до 25%) предоставляются покупателям кладовых помещений и мест в паркинге.

Однако эксперты предупреждают, что к любым скидкам надо относиться осторожно, так как за ними могут скрываться какие-то недочеты в квартире: неудачная планировка, плохая шумоизоляция, некрасивый вид из окна.


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