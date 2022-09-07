Мнение: Здесь не наливают!

Почему в моем блоге запрещено упоминание евреев в любом контексте

Видимо, пришла пора освежить в памяти посетителей моего ЖЖ, почему им нельзя в комментариях к моим постам упоминать евреев (включая любые другие их обозначения), причем неважно, в каком ключе – хоть позитивном, хоть негативном. Первая причина всем понятна (хотя и не всеми разделяется) – я не люблю антисемитизма, и, соответственно, не терплю антисемитов. Не терплю (для интересующихся), при том, что я сам не являюсь евреем буквально ни на какую долю, даже на какую-нибудь 1/64. Во всяком случае, об этом говорят мои генеалогические изыскания. Да, так бывает.

Первый резон понятен, но все равно многие возмущаются, апеллируют к свободе слова и особенно упирают на то, что “мы-то – не антисемиты! (мы просто евреев не любим)”.

Поясню для этой, “неантисемитской” части. Дело в определенной ушибленности русской национальной ментальности – она сегодня замешана на страшном комплексе национальной неполноценности, провоцирующей, в свою очередь, перманентный поиск национального самооправдания. Современный русский человек, часто сам того не осознавая, постоянно бьется над вопросом, который можно литературно сформулировать примерно как “Блин, ну почему у нас всё через ж…у??”

И вот на этот вопрос есть известный и простой (но неверный) национально одобряемый ответ: “Во всем виноваты евреи!” Отдадим должное: в кругу минимально образованных русских людей этакой “простоты” все ж принято стыдиться и вслух не произносить – но это ничего не значит: страшной силы зуд, порождаемый упомянутым комплексом национальной неполноценности, все равно остается – благо жизнь подбрасывает для этого комплекса поводы с частотой и регулярностью теннисного автомата. И “простого ответа” очень хочется.

В сущности, рядовой и условно приличный русский человек подобен завязавшему алкоголику: он держится изо всех сил, хотя видения живительной влаги, огненно льющейся из горла “злодейки с наклейкой”, периодически вспыхивают перед его мысленным взором. Так и большинство из нас (из вас, если точнее): умом понимают, что евреи ни при чем, но зуд таков, что со страшной силой все ж хочется почесать… И расчесать до крови.

Завязавший алканавт, как известно, способен существовать (и даже быть полезным членом общества) только в одном модусе – “Ни капли!” Если он выпьет хотя бы рюмку – он развяжет, и никто (даже он сам) не скажет, под каким забором и через сколько недель его искать. Точно так же и на вид приличный (почти) ЖЖ-юзер: вроде на людей не бросается, по-собачьи не лает, иногда даже выдает вполне разумные сентенции – но стоит ему, даже случайно, услышать или произнести слово “еврей” – пиши пропало: человек сам не замечает, как обрастает шерстью, становится на четвереньки и начинает протяжно выть. Причем, что особенно неприятно хозяину блога – этим своим состоянием он заражает и всех, кто в это время находится неподалеку!

Понимая это, я и ввел в своем ЖЖ указанное милосердное правило. Здесь вам, дорогие алканавты, НЕ НАЛЬЮТ! Соответственно, и мучительно сдерживаться при виде тех, кто лакает у вас на виду из горла огненную жидкость – тоже не придется. Главное – не проносить СВОё за пазухой: за это сразу следует немилосердный бан и изгнание из нашего безалкогольного бара обратно в пучину Русского Мира, с его садомазоиграми и беспробудными извращениями.

Надеюсь на понимание. Ваш Сапожник.

UPD. Cобственно, все почти 200 комментариев под этом постом являются яркой иллюстрацией основной мысли поста. В посте упоминались “евреи” – и мы видим, какое бурление пахучих субстанций это вызвало. Ужас.