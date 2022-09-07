Застройщики нарастили активность за МКАД

Застройщики Московского региона в августе увеличили активность за МКАД, выведя на рынок сразу 26 новых корпусов на присоединенных территориях и в Подмосковье. Для сравнения, в старых границах города продажи начались только в пяти корпусах.

В Новой Москве самые низкие цены действуют в новом корпусе на 272 квартиры в микрорайоне «Саларьево Парк» от группы «ПИК». Площадь лотов стартует от 19,8 кв. м, стоимость – от 6,5 млн рублей.

Квартиры стоимостью от 6,7 млн рублей можно приобрести в новых корпусах в составе комплекса «Остафьево» от группы «Самолет», а также в квартале «Прокшино» от девелопера «А101». Минимальная площадь лотов составляет 23,3 кв. м и 19,3 кв. м соответственно.

Цены от 7,1 млн рублей действуют в двух новых корпусах в составе ЖК «Новая Звезда» от компании «Крост». Всего в продажу поступило 755 лотов площадью от 26,3 кв. м.

В Подмосковье самые доступные цены – от 3,9 млн рублей – действуют в новом корпусе на 267 квартир в квартале «Аникеевский» от застройщика «Гранель». Площадь лотов – от 22,8 кв. м.

От 4,2 млн рублей начинаются цены в корпуса на 474 квартиры в ЖК «Десятка» от строительной компании «Эталон». Площадь лотов – от 27,4 кв. м.

Покупатели с бюджетом до 5 млн рублей также могут обратить внимание на новые корпуса в следующих проектах: «Каштановая роща» от группы «МИЦ», «Новое Пушкино» от компании «Инград», «Пригород Лесное» и «Горки Парк» от группы «Самолет».