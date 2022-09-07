Мнение: Идиоты будят Европу

У Косарекса – тот цитирует гомерически смешной пост некоего Чехонина, в котором автор грезит наяву о скором нашествии крепких белых, кровь с молоком “голландцев” и “их баб” из разоренной Европы в истекающую молоком и медом Расею. Оргазмические мечты автора о “белых рабах” были спровоцированы, понятно, его ненавистью к “чуркам и чурбанам” – но он, сам того не ведая, попал пальцем в небо. Цитата:

“Недавно голландок молодых видел тут группу, подумал, вот это порода, кровь с молоком, формы, рост, внешность, осязаемое качество и здоровье. Это не страшные нынешние россиянки-уродины, с малолетства покалеченные аботами, паленым бухлом, сигами, и черти чем еще. Вот бы к нам таких навезти, генофонд изуродованный поправить. И вот он шанс, Европа рушится с головокружительной скоростью. Сами приедут все, сами, самые лучшие, голландки, француженки, немки, шведки…

Щас попрут в Россиюшку настоящие породистые голландцы, фламандцы, англичане, немцы, французы, шотландцы, попроут все. Бизнесмены попрут, предприниматели, инженеры, студенты, солдаты, офицеры, спортсмены, миллионеры, бандиты, попрут все и потащат за собой станки, заводы, предприятия, всю технику с собой прихватят, технологии, знания, опыт. Привезут с собой своих красивых качественных молодых баб.

Будут давиться в очередях двухметровые голландцы со своими дочерьми, вместе с обосраными таджиками, узбеками и киргизами, грудью проламывать путь в новую родину, орызаться, подмазывать, заносить, хитрить. Это все они умеют отлично.

Начнут твориться чудеса. Вместо чурко-ММАшников, дебилоборцух, и прочего кала с ножами, что властвовал тут безраздеьно, терроризировал, под всевидящим охранительным оком Путина, несчастных забитых россиян, появятся евро-пассионарии, кикеры, бандиты старых европейских традиций, будут давить и выдавливать чурок, вышибать ногой в челюсть прямо из за уютного сытого столика, униженной подавленной России, на улицу, на смертельный мороз…” и т.д.

Случай, безусловно, тяжелый. Но показательный.

В последнее время в нашем Русском Мире (тм) принято с каким-то жадным упоением следить за новостями о том, как европейские страны погружаются в бездны энергетического кризиса, стремительно переходящего в экономический. Новости об ужасной инфляции в Британии или об огромных ценах на э/энергию в Германии звучат почему-то музыкой для русского обывателя, почти так же, как известия о “взятии” какого-нибудь очередного села в Донецкой области. У обывателей пропаганда создала устойчивую связку в мозгах: чем выше инфляция в Европе – тем ближе Наша Победа! Чем холоднее будет зимой в немецких квартирах – тем скорее наши танки дойдут до Львова!

И только юзер Чехонин подумал чуть дальше. Его посетило видение – только он так и не разгадал в полной мере его смысл, сумел только описать: “Ведь европейцы теперь по сути сироты, нет у них дома, нет страны, государства нет, и родины. Все отобрали, разорили, уничтожили. Куда таким податься ? Отступать некуда, позади ЕвроАд, биться будут насмерть, пролезать сквозь любые преграды, любое игольное ушко, уничтожать любые препятствия, катком покатятся в наш неуютный ледяной “русский мир” размазывая всех недавно прибывших гнид, опарышей, червей, азиатских паразитов, варваров дегенератов”.

Наивный Чехонин всё это интерпретировал в том смысле, что “кляты европейцЫ” станут биться друг с другом в очередях у российских консульств, добиваясь заветной российской визы на ПМЖ – всерьез намереваясь потом вправду поселиться у нас где-нибудь под Челябинском, заодно подразогнав ранее “понаехавших” туда киргизов и таджиков.

Незнание истории губит Чехонина. Плюс звериная ксенофобия к тем же киргизам, а заодно чеченцам, китайцам и вообще кавказцам, а в первую очередь – к страшным и ужасным США. Из-за этого Чехонин не в состоянии вспомнить, что Россия никогда в своей истории не воевала с американцами, но очень много раз – с европейцами.

Россия действительно, втянувшись в “газовые игры” с континентом, буквально поставила раком европейцев – и обыватели при этом свято верят, что они таким образом… воюют с Америкой. Но как раз Америке от перебоев с поставками российских углеводородов не жарко, не холодно – у США свои источники. А вот Европа – да, оказалась критически зависима.

Но отчего такая радость У НАС? Действительно верим, что Европа попросит пощады? Или, как юзер Чехонин – верим, что европейцы теперь кинутся за российскими визами, чтобы “поправлять нам генетический аппарат”?

Гораздо вероятнее, что они если и кинутся, то за другим – поправлять нам мозги. И не с целью переселиться в наши снега – а с целью обеспечить бесперебойные поставки сырья. Другими словами – с целью войны. Без виз.

Невероятно? Такого не может быть?! Европейцы “не те”? Те или не те (Чехонин считает, что ого-го!) – население Европы 550 млн. Это почти в 4 раза больше, чем в РФ. По странному совпадению – Европа больше России по населению примерно во столько же раз, во сколько сама Россия больше Украины.

Зимой население ЕС в разных странах, вполне возможно, озвереет; этого момента многие в России ждут с вожделением и нетерпением. НО – оправдано ли вожделение? Не получится ли так, что это озверение будет направлено по совсем другому, но исторически привычному для Европы адресу – на Север, т.е. – на нас?

И надо еще учесть, что Украина (или то, что он нее останется) охотно присоединится к походу Европы. Остается понять, кто в предстоящей “битве народов” предоставит России ленд-лиз. При нашествии Наполеона Россию снабжала всем необходимым Англия, нашествии Гилера – США. Кто поможет сейчас – Китай? Ну-ну.