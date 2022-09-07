 

Мнение: “На западном фронте без перемен”. Трейлер

07.09.2022, 2:20, Разное
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Подъехал трейлер экранизации самого известного романа Ремарка "На западном фронте без перемен".
Пожалуй одна из наиболее сильных книг показывающих бессмысленность Первой мировой войны, по поводу чего Дэвид Лоуренс писал "У нашего поколения не осталось великих слов".
Фильм немецкий.

Книга отличная, кто не читал, могу смело рекомендовать. Будет ли хорошей данная попытка экранизации, посмотрим.

Источник: Colonel Cassad


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