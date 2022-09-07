 

Володин призвал к дедолларизации мировой экономики

07.09.2022, 1:40, Разное
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Уход от доллара в расчетах между странами будет способствовать демократизации глобальной торговли, повышению ее устойчивости и увеличению доли развивающихся стран. Об этом Володин заявил в своем выступлении в ходе VIII Парламентского форума БРИКС.

“Нашим странам правильно выступать с единых позиций по многим вопросам международной повестки дня”, – обратился спикер к участникам форума.

Главной темой мероприятия стала роль законодательных органов в развитии партнерства между странами БРИКС. Парламентская дипломатия должны содействовать построению стабильного миропорядка, основанного на принципах равноправия и признания права каждой страны на самостоятельное развитие, убежден Володин.

По его словам, в мире растет запрос на формирование более справедливой архитектуры международных отношений. В ее основе должна быть независимая политика государств в интересах своих граждан, считает Володин.

Спикер Госдумы призвал парламентариев стран БРИКС совместно искать подходы к решению проблем стратегической стабильности. Членам объединения необходимо работать сообща для противодействия угрозам, добавил политик.

“Важно подчеркнуть: БРИКС — это экономика будущего. Уже сегодня наше объединение играет значимую роль на мировой арене”, – сказал он.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.


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