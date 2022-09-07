Мнение: Враги России?

Басманный суд признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты».

Роскомнадзор несколько лет выжидал, чтобы выйти с обращением о признании свидетельства о регистрации у «Новой рассказ-газеты» недействительным. Мы получили разрешение на выпуск журнала еще в 2009 году, но как только вышел первый номер — в июле 2022-го — моментально иск от РКН оказался в Басманном суде.

Конечно, никакое это не совпадение. Если принять в расчет вчерашнее решение того же суда по бумажной версии «Новой газеты» и грядущее разбирательство в Верховном суде дела novayagazeta.ru, то совершенно очевидно, что все это — скоординированная атака.

В июле, вместе с выходом первого номера журнала, появился и его сайт — novaya.no, но просуществовал всего 7 дней 9 часов и был заблокирован, потому что у прокуратуры «сложилось мнение», что вся совокупность текстов преследует цель «дискредитации действующей власти». Претензий к какой-нибудь конкретной статье не было.

Теперь Роскомнадзор решил добить и сам журнал. Формальные претензии Роскомнадзора заключаются в том, что «Новая рассказ-газета» не выходила больше года после получения регистрационного номера (в 2009 году). Но о том, что журнал не выходил длительное время, РКН узнал в ходе мониторинга лишь 25 мая. Почему они ждали столько времени, чтобы подать административный иск, у представителя надзорного ведомства в суде не нашлось объяснений.

«Считаем, что они не вышли в свет», — с ухмылкой произнес сотрудник РКН, несмотря на то, что первый номер вышел 15 июля и с тех пор журнал выходил регулярно. Мы предоставили суду несколько номеров «Новой рассказ-газеты», но представителя цензурного ведомства это никак не впечатлило. Для РКН это все равно не аргумент.

«Выход должен был осуществлен в течение года, а не через 13 лет», — не унимался представитель истца. Впрочем, в июне РКН был официально уведомлен о том, что через месяц начнется выпуск журнала, и тогда клерков все устроило, претензий и дополнительных вопросов не возникло.

«Очевидно, что обращение в суд обусловлено не тем, что «Новая рассказ-газета» какое-то время не выходила, а тем, что журнал начал выпуск. Это злоупотребление полномочиями и недобросовестность государственного органа.

И основная цель этому — прекратить деятельность действующего СМИ и акт цензуры», — заявил представитель «Новой».

Судью Ольгу Липкину, которая днем ранее признала недействительным регистрацию печатной версии «Новой газеты», доводы РКН устроили. В совещательной комнате она не стала задерживаться и удовлетворила исковое требование ведомства. Естественно, это решение мы будем обжаловать.

А впереди, 15 сентября, процесс в Верховном суде: будет решаться вопрос о признании недействительным свидетельства о регистрации сайта «Новой газеты».

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы были готовы к такому судебному произволу и не были столь наивны, чтобы ожидать иного. На работоспособность коллектива «Новой газеты» все эти события не повлияли никак. Возможностей не оставить читателей без информации и текстов у нас много больше, чем способно себе представить цензурное ведомство.

Отсюда

Чего они добиваются? Рассчитывают, что если люди не будут читать тексты журналистов «Новой», они кинуться смотреть телевизор? Хотят превратить Россию в Северную Корею? Мечтают о тотальном обыдлении населения России?

Может, это враги России? Потому что об обыдлении России и превращении России в Северную Корею могут мечтать только враги народа. Или я не прав?

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