Мнение: Остановка Большого адронного коллайдера, страдания Бельгии и волна энергетических протестов

1. Энергетический кризис в Европе не щадит даже науку. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) заявила, что не исключает приостановки работы Большого адронного коллайдера (БАК). На этой гигантской установке изучается поведение частиц высоких энергий, и поэтому коллайдер потребляет огромное количество электричества, которое в центральной Европе подорожало чуть ли не в 10 раз (ссылка).



На Западе всё чаще говорят, что энергокризис продлится долгие годы, если только кардинально не изменить внешнюю политику по отношению к России и не избавиться от идеологии зелёной чумы.

Что же будут делать европейские учёные-ядерщики всё это время, где же проводить им свои исследования? Выход есть: пускай приезжают в Россию. У нас тут свои ускорители, а если надо, мы можем построить и новые. В России давние и глубокие традиции ядерных исследований, у нас блестящая научная школа в области физики. И самое главное – энергия у нас дешёвая, и мы можем гарантировать, что она останется таковой и в будущем.

2. Бельгия – столичный регион Евросоюза. Но даже там заявляют, что из-за дефицита энергии экономика на грани краха, и более того, что страна может стать банкротом (ссылка):



Мэр Антверпена Барт Де Вефер дал большое интервью бельгийскому телевидению, которое моментально стало скандальным.

Он заявил, что к нынешнему состоянию Евросоюз шёл годами, следуя в русле «зелёной политики», отказываясь от угля, нефти и газа. Кроме того, игнорировалась и атомная энергетика. Барт Де Вефер прямым текстом заявляет: «Это не кризис, который вызвал Путин, а то, что Европа сама приговорила себя, сократив собственное производство первичной энергии в этом столетии».

Мэр Антверпена заявляет, что Бельгия, как и многие другие страны «старой Европы» — фактические банкроты:

«Посмотрите на наш долг, государственные расходы и дефицит. Это хуже, чем в Южной Европе. Это связано с политикой. Это правительство ничего не сделало с этим»

Кроме того, он уверен, что производства будут массово уходить из Бельгии в страны, где энергия ещё является дешёвой, например в США и Китай. Антверпен уже начал страдать от этого, так как в гавани города закрылось несколько крупных химических производств.

3. С началом осени по Европе пошла волна энергетических и пророссийских протестов. Тысячи европейцев выходят на улицы и требуют отставки своих русофобских правительств, из-за которых энергия и топливо подорожали в разы, а вслед за ними быстро растёт стоимость еды и прочих базовых продуктов.

Ранее мы уже обсуждали 70-тысячную демонстрацию в столице Чехии (ссылка). Однако этим делом не ограничилось. Крупные протесты прошли также во Франции (ссылка), в Германии (ссылка 1, ссылка 2) и в Италии (ссылка). Итальянцы запустили новую традицию: они публично сжигают на своих демонстрациях счета за электричество.

Посмотрим, к чему всё это приведёт. Если грядущие осень и зима окажутся особенно холодными, то митинговать европейцам будет затруднительно — особенно под струями ледяной воды из полицейской спецтехники. Это всё-таки не проплаченный американцами Евромайдан: никто не будет подвозить протестующим горячий чай и печеньки. Скинуть пособников США, решивших заморозить по приказу Госдепа простых граждан, европейцам будет сложно.