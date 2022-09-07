Мнение: Равновесие

Наступление ВСУ на ряде участков фронта вместе с полной остановкой наступления российской армии по истечении полугода боевых действий говорит об установившемся равенстве сил. Понятно, временном, так как рано или поздно, но весы качнутся в чью-либо сторону. А потом — в другую. Потом — снова куда-то. В затяжной мясорубке иначе не бывает.

Напомню, что как раз после первого полугода войны Гитлер получил контрудар под Москвой, который зафиксировал то, что немецким генералом стало понятно три месяца перед этим — крах блицкрига. Потом была остановка советской армии, слишком слабой для перелома войны, потом было летнее наступление Гитлера, Сталинград и так далее. Война на истощение — занятие медленное и упорное. Если в блицкриге ключевую роль играет соотношение и уровень сложности организационных структур, то в затяжной войне ресурсный фактор выходит на первый план.

Казалось бы — большая Россия и гораздо меньшая Украина. Но Украина — это Украина плюс. Конечно, 40 стран-союзниц не готовы, да и не будут выкладываться по-полной, но этого и не требуется: соотношение совокупного ВВП коалиции сорока с ВВП России — десятки раз, понятно, не в пользу России. Собственно, если сообщения о том, что нам уже Северная Корея сбрасывает свои боеприпасы, а Иран (ни разу не передовая страна в военно-промышленном отношении, хотя и вполне крепкий середняк) передает беспилотники, то, видимо, собственные возможности подходят к черте. Людей тоже набирают из таких групп, которые, мягко говоря, для военной службы пригодны крайне условно.

Мобилизацию режим при этом не проводит. Наиболее вероятное объяснение — мобилизационная система вызывает серьезные сомнения в своей дееспособности даже у не слишком адекватных кремлевских сидельцев. Относительно рутинное мероприятие — ежегодный призыв на службу — она еще вытягивает, но достаточно вспомнить, что система здравоохранения тоже как-то, но вытягивала обычную работу до начала 20 года. Как только она попала в кризис (отдельный вопрос, имел ли кризис искусственный характер или что-то там и правда было) — она рухнула. Миллион убитых, которых нейтрально занесли в списки «сверхсмертности» – вполне реальные потери в войне, в которой воюющая сторона оказалась вопиюще неготовой ни к чему. Реальные боевые действия показывают ровно тот же результат. Миллион убитых, к счастью — это явный абсурд, но совокупные потери обеих сторон уже явно перевалили за первое шестизначное число.

В общем, несмотря на крики ультрапатриотической общественности и ее стон: объявите мобилизацию, режим не спешит. Тут такая штука, что начать сложно, а вот что будет далее — просто неизвестно. Лечение может оказаться страшнее болезни. И остановить мобилизацию, если что-то сильно пойдет не так, будет уже невозможно. Это билет в один конец. Общественность не хочет принимать во внимание этот весьма специфический фактор, ей бы с шашками на танки.

В общем, пока можно констатировать наступившее равновесие. Это совершенно точная констатация момента. Точно так же можно констатировать, что у ВСУ однозначно в этот цикл не хватит ресурса в один тур решить задачу возвращения территории хотя бы на состояние 24 февраля. Но Запад, в общем-то, и не готов к быстрому поражению Кремля, задача в другом — истощение. Поэтому Запад будет поддерживать наступательный порыв Киева до какого-то предела, после чего под благовидными предлогами станет его притормаживать. И пригласит Путина на второй тур вальса.

Конечно, всегда возможны внезапные флуктуации. В Европе энергетический кризис, социальные волнения — здесь ничего необычного пока не предвидится. Зиму Европа точно переживет, волнения — ну, что ж, волнения. Бывает. Но если ситуация выйдет за определенные рамки и границы, и обыватель-европеец выйдет из-под контроля, потребуется какой-то серьезный повод его напугать, причем так, что холодный дом будет казаться более приемлемой перспективой, чем, к примеру, выжженная ядерная пустыня. Так что в случае изменения параметров кризиса в Европе могут измениться и вводные на территории Украины. Это ситуация вероятностная, но возможная.

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