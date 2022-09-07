“Листопад добрых дел”: москвичи помогут животным подготовиться к зиме

В

Москве 6 сентября начинается традиционная экологическая акция, в рамках которой

жители российской столицы смогут помочь животным подготовиться к зимнему сезону.

Проект “Листопад добрых дел”, организованный Мосприродой, продлится

до конца октября.

В

течние двух месяцев любой желающий сможет сделать добро братьям нашим меньшим.

Помочь природе родного города можно, смастерив и развесив кормушки для птиц и

белок, а также подготовив угощения для животных.

Кроме

того, горожан приглашают навести порядок на природных территориях, где и

обитают наши лесные друзья. Специалисты напоминают, что с наступлением холодов

и выпадением снега животным станет максимально трудно искать себе пропитание –

вот тогда-то им на помщь и придут кормушки, установленные осенью.

Москвичи

также смогут постоянно подкладывать корм в заранее изготовленные

“столовые” для птичек и белочек. При этом искусственные гнездовья,

созданные на природных территориях, станут новым убежищем для пернатых. Грызуны

же смог поселиться в крупных дуплянках.

Важно

подчеркнуть, что самостоятельно сделанные кормушки и домики принимаются в

экоцентрах и дирекциях природных территорий Мосприроды. Их адреса и телефоны

можно найти на сайте.

К

слову, экоцентр “Цветоводство” предлагает москвичам принять участие в

фотоконкурсе. Фотографии кормушек, изготовленных собственными руками, можно

отправить в группу организации в социальных сетях. Авторы самых оригинальных

работ получат призы.

В

рамках экологической акции дирекция природных территорий “Измайлово”

и “Косинский” принимает угощения для братьев наших меньших. Желающие

могут принести зимнюю подкормку для птиц и зверей: нежареные и несоленые

семечки, орехи в скорлупе, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника, специальные

зерновые корма. Телефон для справок: 8 (499) 367-89-18.

Семечки,

орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а также несоленое сало для синичек

москвичи могут принести в экоцентр “Экошкола Кусково” с 12 по 23

сентября. Запасы еды также пойдут на пропитание животных в зимний период.

Телефон для справок: 8 (495) 370-07-50.