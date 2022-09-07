 

Тит Листопадник: народные приметы 7 сентября

07.09.2022, 0:15, Разное
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История

Сегодня православная церковь чтит память апостола Тита. Его путь к любви к Богу был долгим, ведь родился он язычником. Лишь познакомившись со святым Павлом, он уверовал во Всевышнего, а потом старался донести веру до других людей: проповедовал христианство на греческом острове Крит, обращая местные церкви к вере во Христа. За свои благие дела Тит получил от Павла сан епископа, в котором оставался до самой своей смерти.

Праздник получил название Тит Листопадник из-за обилия падающих листьев, которое, как правило, сопровождает этот день.

Традиции

Наши предки говорили: “Святой Тит последний гриб растит”. Ведь именно 7 сентября народ отправлялся собирать последние летние грибы, а также поспевший урожай. Мастера и рукодельницы к наступлению праздника плели корзинки, а вернувшиеся из леса с плодами люди накрывали пышные столы с обилием блюд из грибов.

Приметы

В этот день народ обращал внимание на знаки природы. Если грибов много, значит, стоит ждать долгую и холодную зиму. Дождь после обеда сулит осадки на протяжении следующего дня. Звук трескающегося дерева – к сухой погоде, а хриплое карканье ворон – к ливню. Лучи, пронзающие облака, предсказывают хорошие новости.

Что нельзя делать 7 сентября

  • Собирать мухоморы и так нельзя, но вот давить их в этот день запрещено – можно разгневать лешего.
  • Стоит отказаться от магических обрядов, если за окном дождь. В противном случае они не сработают.
  • Нельзя делать ремонт или заниматься строительством, иначе придется все переделывать заново.
  • Запрещено экспериментировать с внешностью – результат может огорчить.
  • Любые финансовые сделки в этот день будут невыгодными.

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