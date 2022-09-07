Апогей красок, броские аксессуары и немного черного: тенденции осенней моды для женщин за 60

Если вам за 60, то это не означает, что вы должны одеваться неброско и отказаться от ярких образов. Современная мода предлагает много интересных идей для зрелых дам. Это особенно касается осенних трендов 2022 года. Они предусматривают красочность, броскость и смелость в сочетании с элегантностью. В статье мы расскажем о модных тенденциях этой осени для женщин за 60.

Апогей красок

Многие женщины 60+ устали от темных цветов и скучной одежды. Такие вещи прибавляют возраст. Добавьте в ваш образ больше яркости.

Осенние модные тенденции предусматривают насыщенные краски и эксперименты с цветом. Побалуйте себя ярко-розовыми, небесно-голубыми и другими насыщенными оттенками.

Не бойтесь носить броские и экстравагантные вещи, это визуально омолаживает образ.

Классический черный

Стремление к ярким краскам не исключает вечной классики. Традиционный черный цвет станет одним из трендов осени. Выбрав его, вы никогда не ошибетесь.

Говоря о черном цвете одежды, мы не имеем в виду спортивные штаны и футболки. Речь идет о более изысканных вещах, таких как элегантные брюки с разрезом внизу, роскошные блузки и кокетливые блейзеры, которые красиво облегают фигуру.

Сочетайте эти вещи с темными очками, черной кожаной сумочкой, красивыми туфлями на каблуке или модными лоферами.

Юбки и водолазки

Осенью в моду вернутся юбки и водолазки. Такой комплект кажется скучным и слишком простым лишь на первый взгляд. Это комфортная и удобная одежда, которую можно легко разнообразить за счет аксессуаров.

На фото ниже вы видите ансамбль из темной неброской водолазки и клетчатой юбки необычного фасона. Он дополнен голубыми туфлями без задника (мюли). Оригинальный покрой юбки и яркая обувь делают образ незабываемым и уникальным.

Если говорить об обуви, то мюли в этом году являются самым модным видом туфель. Их можно носить даже с носками.

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Повседневная одежда

Одной из осенних модных тенденций станет повседневная одежда свободного кроя. В тренде будут широкие брюки, а также просторные футболки и рубашки. Это удобные и комфортные вещи.

Одежда оверсайз особенно подходит полным женщинам за 60. Она скроет излишние округлости фигуры.

Пастельные тона

Осенью пастельные тона вернулись в моду. Однако они не выглядят скучно. На фото ниже вы видите великолепный кремовый комплект. Широкие брюки с высокой талией и просторный свитер подойдут женщинам с разной фигурой.

Обратите внимание на нежно-розовые тона. Осенью они станут одними из самых трендовых цветов. На фото ниже вы видите элегантное сочетание бело-розовых полосатых брюк и серой жилетки. Это отличный вариант для стройных женщин 60+, которые стремятся омолодить свой образ.

Яркие аксессуары

Осенью 2022 году не стесняйтесь носить яркие аксессуары. В моду вернутся крупные серьги, красочные головные уборы, яркие сумочки и эффектные пояса с подвесками и кулонами. Они сделают ваш облик экстравагантным и моложавым.

Заключение

Осенняя мода 2022 года не предполагает скуку и однообразие. Ее основные тенденции – яркость и изысканность. У женщин 60+ будет хорошая возможность создать современный и эффектный образ.