 

Мнение: Смысл слова Освобождение

06.09.2022, 23:50, Разное
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Снос памятника в Риге, август

В Прибалтике недавно снесли очередные советские памятники “воинам-освободителям”, что вызвало просто бурю возмущения почему-то в России. Многие в РФ восприняли эти сносы как выражение некой “черной неблагодарности” местных жителей к нашим победоносным воинам. Они, мол, из-за них погибали, освобождали засранцев – а эти во как! Неблагодарные твари! И – приводят цифры, количество убитых и раненых советских солдат, погибших при освобождении того или иного города в Прибалтике или там в Польше.

Вопрос, однако, не такой простой – особенно если речь о прибалтийских республиках, которым после войны не оставили даже иллюзии самостоятельности, а просто тупо присоединили их к СССР. Лучше было бы нам сразу признать, что те же памятники в Прибалтике всегда были на птичьих правах, к сожалению. Мы (точнее, советские) их возводили как “памятники освободителям”, а ведь, по чести говоря, мы никакими освободителями не были. Вслушайтесь в смысл самого слова: “освободитель” — это тот, кто дает СВОБОДУ. То есть — избавил из плена, прогнал завоевателя, молодец… и сам после этого скромно срыгнул в туман.

Представьте, что вас кто-то бы спас от изнасилования (с последующим возможно расчленением в духе Чикатило) — спас бы поистине геройски, рискуя жизнью! Но потом, когда б у вас просохли слезы счастья, тут же деловито предложил бы по такому случаю (и в знак благодарности за избавление) обслужить его сексуально. И мало того: потом бы объявил, что вы теперь пожизненно должны оказывать спасителю сексуальные услуги, на том основании, что он ваш освободитель! А если вы будете отказываться — он вас будет бить и наказывать.

Это ведь в точности отношения Советского Союза и республик Прибалтики. Понятно, что при первой же возможности они сбежали и испытывают к нам весьма СЛОЖНЫЕ чувства, а все памятники “освободителям” все это время воспринимали как свидетельства-напоминания о своем ПОЗОРЕ.

Если уж говорить об “освобождении” — тут можно говорить разве что об Австрии. Взяли Вену штурмом — а уже в 1955 году оттуда убрались полностью и с концами, даже свой коммунизм не стали навязывать. Думаю, что австрийцы должны к нам и относиться лучше всех. Не знаю, как там у них дела с памятниками советским воинам.

Источник: Размышления вольного социолога


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