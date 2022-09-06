А Бенкендорф-то был умнее

Басманный суд признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты».

Роскомнадзор несколько лет выжидал, чтобы выйти с обращением о признании свидетельства о регистрации у «Новой рассказ-газеты» недействительным. Мы получили разрешение на выпуск журнала еще в 2009 году, но как только вышел первый номер — в июле 2022-го — моментально иск от РКН оказался в Басманном суде.

Конечно, никакое это не совпадение. Если принять в расчет вчерашнее решение того же суда по бумажной версии «Новой газеты» и грядущее разбирательство в Верховном суде дела novayagazeta.ru, то совершенно очевидно, что все это — скоординированная атака.

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В июле, вместе с выходом первого номера журнала, появился и его сайт — novaya.no, но просуществовал всего 7 дней 9 часов и был заблокирован, потому что у прокуратуры «сложилось мнение», что вся совокупность текстов преследует цель «дискредитации действующей власти». Претензий к какой-нибудь конкретной статье не было.

Теперь Роскомнадзор решил добить и сам журнал. Формальные претензии Роскомнадзора заключаются в том, что «Новая рассказ-газета» не выходила больше года после получения регистрационного номера (в 2009 году). Но о том, что журнал не выходил длительное время, РКН узнал в ходе мониторинга лишь 25 мая. Почему они ждали столько времени, чтобы подать административный иск, у представителя надзорного ведомства в суде не нашлось объяснений.

«Считаем, что они не вышли в свет», — с ухмылкой произнес сотрудник РКН, несмотря на то, что первый номер вышел 15 июля и с тех пор журнал выходил регулярно. Мы предоставили суду несколько номеров «Новой рассказ-газеты», но представителя цензурного ведомства это никак не впечатлило. Для РКН это все равно не аргумент.

«Выход должен был осуществлен в течение года, а не через 13 лет», — не унимался представитель истца. Впрочем,

в июне РКН был официально уведомлен о том, что через месяц начнется выпуск журнала, и тогда клерков все устроило, претензий и дополнительных вопросов не возникло.

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