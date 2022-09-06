 

Мнение: Режиссер Манский объявлен в розыск

06.09.2022, 23:35, Разное
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МВД РФ объявило в розыск режиссера Манского.
Про этого пид…са писал в свое время немало, в течение нескольких лет https://colonelcassad.livejournal.com/tag/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82, он был одним из организаторов незабвенного "Артдокфеста", где крутились фильмы прославлявшие украинских нацистов, начиная с "Азова". Закрыли "Артдокфест" только в прошлом году, до этого видимо крыша (кстати, кто это был?) помогала ему уходить от пристального внимания правоохранительных органов. Но после СВО времена изменились и теперь Манский в розыске.

Иронично, но Манского вроде как собираются судить не за то, что он фактически занимался открытой пропагандой украинского нацизма на системном уровне, а за то, что он обвинил Михалкова в том, что тот якобы украл 85% денег на Михалковском международном фестивале. Тот подал в суд за клевету и т.п.

Источник: Colonel Cassad


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