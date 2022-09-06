Записала себя в некрасивые! – Личное мнение

Весьма странную самоидентификацию выбрала бывшая жена актёра Максима Матвеева Яна Сексте. Тоже, кстати, актриса.



Фото: Соцсети

Яна идентифицирует себя как некрасивую женщину.

Пожалуй, процитирую:

Сама понимаю, что я женщина некрасивая. Кстати, за такие слова на меня ужасно обижается муж. Сказать, что у меня своеобразное лицо, — это значит расписаться в комплексах, которые пытаешься завуалировать странными формулировками. А у меня нет комплексов по поводу внешности! Мое лицо и есть Яна Сексте.

Посмотрим на Яну? Сказать, что она красивая, я, разумеется, не могу.



Фото: Соцсети

Но и назвать эту женщину откровенно некрасивой тоже язык не поворачивается. У Сексте — внешность, которую можно подать и так, и так. И в этом нет ничего удивительного.

Больше скажу: даже самые красивые от природы женщины с возрастом оказываются в категории тех, кто, в зависимости от приложенных усилий, могут быть как привлекательными, так и страшными.

Хочешь строить из себя некрасивую — собери волосы в хвост уборщицы и чеши и в мир, и в пир, и в добрые люди в образе облезлой тётки.

Но ведь можно и, я считаю, нужно по-другому!

Да, кому-то, чтобы быть привлекательной, не приходится прикладывать практически никаких усилий.

Красивая Лиза Боярская — наглядный тому пример.



Фото: Соцсети

И то — обратите внимание — у Лизы и волосы уложены и ухожены, и прекрасные черты лица подчёркнуты лёгким макияжем, и кожа — в безупречном состоянии.

Даже Боярская — одна из самых красивых актрис России — не гнушается улучшайзингом перед выходом в люди и уходом за лицом.

А уж менее красивым женщинам всем этим и подавно гнушаться не стоит.

Кому-то, чтобы выглядеть привлекательно, нужно просто прикладывать чуть больше усилий, а не забивать на себя, уверовав в собственную некрасивость.

Ленивые женщины часто записывают себя в некрасивые, хотя могли бы быть симпатичными.

Согласны? Сами-то как к своей внешности относитесь? С облезлым лицом в люди таскаетесь?

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