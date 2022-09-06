В Москве пройдет фестиваль в честь Дня города

Нынешней

осенью жителей и гостей российской столицы ожидают множество ярких событий, однако

самое грандиозное мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября. Целых три дня Москва

будет отмечать 875-й день рождения. В рамках юбилейного торжества запланирован

масштабный фестиваль.

Мероприятия

ко Дню города пройдут во всех районах Москвы. Фестивальные площадки будут

работать в центре и округах. Активности для гостей праздника готовят и

городские парки. Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных

артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.

Как

отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,

гости фестиваля смогут насладиться творчеством группы Uma2rman, Валерии,

Джигана и других звезд.

“Есть

традиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большое

количество площадок в округах, на которых развернутся праздничные гуляния.

Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая

программа на ВДНХ”, – рассказал министр.

Большая

праздничная программа “Москва в движении” пройдет на Тверской улице.

На площади Революции гостям фестиваля предложат заняться проектированием и

моделированием, а также расскажут об основах архитектуры.

Художники

столицы соберутся на Тверской площади. Здесь посетителей познакомят с работами

Архипа Куинджи. На Тверском бульваре соберутся модные дизайнеры. Уникальные

коллекции, посвященные Москве, представят 90 специалистов. Гости смогут

приобрести оригинальные украшения и товары для дома.

В рамках

фестиваля посетителей окружных площадок образовательные, творческие и кулинарные

мастер-классы. Так, узнать рецепты традиционных московских блюд можно будет на

улице Теплый Стан.

Архитектурное

бюро откроется Профсоюзной улице. Желающих узнать историю столичного транспорта

ждут на Ключевой улице. А на улице Хачатуряна можно будет посетить транспортное

бюро. Интересные мероприятия ждут и жителей Зеленограда.

Москвичей

также ожидают кинопросмотры под открытым небом. Отечественные шедевры покажут

сразу на 20 площадках фестиваля. Ключевые проекты столицы представят в парке

“Зарядье”. Масштабные события ждут и посетителей ВДНХ.

Кстати,

участок Тверской улицы с прилегающими территориями перекроют для подготовки и

проведения мероприятий ко Дню города. Подробнее о схеме закрытия дорог можно

узнать на сайте.