 

В Москве пройдет фестиваль в честь Дня города

06.09.2022, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нынешней
осенью жителей и гостей российской столицы ожидают множество ярких событий, однако
самое грандиозное мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября. Целых три дня Москва
будет отмечать 875-й день рождения. В рамках юбилейного торжества запланирован
масштабный фестиваль.

Мероприятия
ко Дню города пройдут во всех районах Москвы. Фестивальные площадки будут
работать в центре и округах. Активности для гостей праздника готовят и
городские парки. Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных
артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.

Как
отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,
гости фестиваля смогут насладиться творчеством группы Uma2rman, Валерии,
Джигана и других звезд.

“Есть
традиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большое
количество площадок в округах, на которых развернутся праздничные гуляния.
Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая
программа на ВДНХ”, – рассказал министр.

Большая
праздничная программа “Москва в движении” пройдет на Тверской улице.
На площади Революции гостям фестиваля предложат заняться проектированием и
моделированием, а также расскажут об основах архитектуры.

Художники
столицы соберутся на Тверской площади. Здесь посетителей познакомят с работами
Архипа Куинджи. На Тверском бульваре соберутся модные дизайнеры. Уникальные
коллекции, посвященные Москве, представят 90 специалистов. Гости смогут
приобрести оригинальные украшения и товары для дома.

В рамках
фестиваля посетителей окружных площадок образовательные, творческие и кулинарные
мастер-классы. Так, узнать рецепты традиционных московских блюд можно будет на
улице Теплый Стан.

Архитектурное
бюро откроется Профсоюзной улице. Желающих узнать историю столичного транспорта
ждут на Ключевой улице. А на улице Хачатуряна можно будет посетить транспортное
бюро. Интересные мероприятия ждут и жителей Зеленограда.

Москвичей
также ожидают кинопросмотры под открытым небом. Отечественные шедевры покажут
сразу на 20 площадках фестиваля. Ключевые проекты столицы представят в парке
“Зарядье”. Масштабные события ждут и посетителей ВДНХ.

Кстати,
участок Тверской улицы с прилегающими территориями перекроют для подготовки и
проведения мероприятий ко Дню города. Подробнее о схеме закрытия дорог можно
узнать на сайте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08.21 / Сентябрь — не повод прощаться с дачным участком: что нужно успеть высадить

24.05.22 / Bloomberg – в Китае предостерегли США от разыгрывания «тайваньской карты»

20.03.21 / Экономика: Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

18.08.22 / Мнение: Численность россиян к концу века, звание «Мать-героиня» и 8 миллиардов землян

26.12.21 / Учёные из Англии реставрировали древнейшее генеалогическое дерево

18.07.22 / Мнение: Совок и Троица

16.02.21 / Минпросвещения предложило оплачивать аборты несовершеннолетним ученицам из бюджетов школ

18.06.22 / Мнение: Форум

02.12.21 / Мнение: Старая жажда искренности

21.02.22 / Мнение: Кульминация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика