Розовее не станет: бизнесмен Пригожин призвал олигархов “оторвать жопу” и помочь стране

Евгений Пригожин прокомментировал высказывания российского режиссера. Его ответ приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

“Господа, сегодня такой прекрасный день – 6 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов”, — заявил предприниматель.

Он напомнил, что с аналогичной просьбой обращался еще в середине августа и высказал недовольство тем, что «толстосумы так и не оторвали свои задницы».

“Не думайте, что ваши жопы станут еще розовее – розовее уже некуда”, — резюмировал Пригожин.

Напомним, ранее бизнесмен раскритиковал жителей Рублевки за бездействие и назвал их “ожиревшими скотами”.