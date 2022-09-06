Беглов переименовал Санкт-Петербург обратно в Ленинград

Губернатор Александр Беглов подписал указ о возвращении

Санкт-Петербургу исторического названия – Ленинград. Как заявил глава города,

он принял это решение по многочисленным просьбам простых петербуржцев, которые

за 30 лет так и не смогли привыкнуть к чуждому им немецкому названию

«В СССР Ленинград и ленинградцы – это звучало гордо. Это был, если хотите,

знак качества. Мы возвращаемся к своим корням и избавляемся от чуждых русскому

человеку топонимов», – цитирует его один из телеканалов.

По данным социологической службы Смольного, инициативу о переименовании

Санкт-Петербурга поддерживает больше половины жителей города. Результаты

опросов свидетельствуют, что со сменой названия горожане ожидают возвращения к «золотому

веку» СССР – возрождению городской промышленности, активному развитию

общественного транспорта и строительству доступного жилья.

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