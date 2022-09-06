Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в церемонии открытия саммита в Манчестере

В воскресенье Меган Маркл и принц Гарри второй раз за три месяца прилетели в Великобританию, но сейчас уже не для участия в королевских церемониях, а с рабочим визитом. Вечером в понедельник супруги стали почетными гостями церемонии открытия саммита для молодых активистов One Young World в Манчестере, покровителем которого является герцогиня. Герцог и герцогиня Сассекские вошли в зал под бурные аплодисменты и, пройдя через толпу, поднялись на сцену. Там их поприветствовали мэр города и представители муниципалитета.

41-летней Меган удалось произвести впечатление благодаря ярко-красному костюму Another Tomorrow с шарфиком в тон и алым бархатным лодочкам ее любимого бренда Aquazzura. Волосы герцогиня убрала в гладкий пучок, а макияж сделала неброский – бронзовые тени в цвет кожи, привычная для нее подводка вокруг глаз и прозрачный блеск для губ.

Больше фотографий в хорошем качестве смотрите у нас в Telegram-канале.

По сообщениям британских СМИ, с момента прибытия на родину Гарри, Сассекские создали вокруг себя живое ограждение из секьюрити — по городу они передвигаются в сопровождении сотрудников двух солидных охранных фирм, а также несколько сторожевых собак. Напомним, что Гарри очень трепетно относится к собственной безопасности, из-за чего теперь судится с Министерством внутренних дел Великобритании, которое ранее отказало ему в круглосуточной охране за счет налогоплательщиков.

Кстати, из соображений безопасности территория за пределами зрительного зала была зачищена за полтора часа до их прибытия. А лондонская полиция уточнила, что безопасность саммита финансируется частными лицами.

В Великобритании Сассекские не задержатся. Следующая остановка их тура — Дюссельдорф, Германия, где уже сегодня стартуют “Игры непобежденных” 2023. В четверг Гарри снова прилетит в Лондон на вручение премии WellChild Awards, и затем супруги, скорее всего, отправятся в США. К тому же, Сассексы уже отказали в визите самой королеве, а следом и принцу Чарльзу, который на днях лично приглашал их в Балморал.