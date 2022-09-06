 

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в церемонии открытия саммита в Манчестере

06.09.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В воскресенье Меган Маркл и принц Гарри второй раз за три месяца прилетели в Великобританию, но сейчас уже не для участия в королевских церемониях, а с рабочим визитом. Вечером в понедельник супруги стали почетными гостями церемонии открытия саммита для молодых активистов One Young World в Манчестере, покровителем которого является герцогиня. Герцог и герцогиня Сассекские вошли в зал под бурные аплодисменты и, пройдя через толпу, поднялись на сцену. Там их поприветствовали мэр города и представители муниципалитета.

41-летней Меган удалось произвести впечатление благодаря ярко-красному костюму Another Tomorrow с шарфиком в тон и алым бархатным лодочкам ее любимого бренда Aquazzura. Волосы герцогиня убрала в гладкий пучок, а макияж сделала неброский – бронзовые тени в цвет кожи, привычная для нее подводка вокруг глаз и прозрачный блеск для губ.

Больше фотографий в хорошем качестве смотрите у нас в Telegram-канале.

По сообщениям британских СМИ, с момента прибытия на родину Гарри, Сассекские создали вокруг себя живое ограждение из секьюрити — по городу они передвигаются в сопровождении сотрудников двух солидных охранных фирм, а также несколько сторожевых собак. Напомним, что Гарри очень трепетно относится к собственной безопасности, из-за чего теперь судится с Министерством внутренних дел Великобритании, которое ранее отказало ему в круглосуточной охране за счет налогоплательщиков.

Кстати, из соображений безопасности территория за пределами зрительного зала была зачищена за полтора часа до их прибытия. А лондонская полиция уточнила, что безопасность саммита финансируется частными лицами.

В Великобритании Сассекские не задержатся. Следующая остановка их тура — Дюссельдорф, Германия, где уже сегодня стартуют “Игры непобежденных” 2023. В четверг Гарри снова прилетит в Лондон на вручение премии WellChild Awards, и затем супруги, скорее всего, отправятся в США. К тому же, Сассексы уже отказали в визите самой королеве, а следом и принцу Чарльзу, который на днях лично приглашал их в Балморал.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Для получения подарков от Деда Мороза детям придётся предъявить QR-код

14.02.22 / Избегать нюдовой помады после 40, выбирать более теплый тон тональной основы после 60: как ухаживать за кожей и пользоваться макияжем в разном возрасте

06.09.22 / B попытке спасти британскую экономику Трасс окружит себя лояльными министрами

29.03.22 / Как принц Гарри и Меган Маркл незримо присутствовали на памятной службе по принцу Филиппу

03.07.20 / Лето – это маленькая жизнь

29.12.21 / Мои деньги! Мои! – Личное мнение

18.08.20 / Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

09.10.21 / Песню “Государство” группы Lumen внесли в реестр экстремистских, чтобы защитить молодёжь

05.07.22 / Красота стрелок во многом зависит от правильного подхода: 5 типов подводки для каждой формы глаз

14.11.21 / Контраст или благородство. Какие оттенки для волос актуальны на зимний сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика