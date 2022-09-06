Глюкоза с дочерьми, Филипп Киркоров, Гарик Харламов на премьере фильма “Ирония судьбы в Голливуде” в Москве

Вчера в Москве состоялась премьера романтической комедии “Ирония судьбы в Голливуде” и, кажется, резкое похолодание в столице (спасибо, что без снега) пришлось как нельзя кстати к показу ленты, основанной на всем известной предновогодней истории. В столичном кинотеатре “Художественный” собрались актеры, музыканты и другие постоянные герои светской хроники, чтобы поздравить Марюса Вайсберга с премьерой.

Режиссер представил картину со сцены в гордом одиночестве – никто из съемочной группы не прилетел в столицу. Марюс поблагодарил первых зрителей, что они пришли, и отметил, что эта работа для него – большой шаг вперед:

Я очень горжусь этим фильмом! Его выпускает большая студия в Америке, для меня это серьезное достижение. И я по-настоящему счастлив, потому что наша сказочная лирическая история, которую обожают все поколения в нашей стране, теперь будет жить в других культурах. Неважно, на каких языках мы говорим, все мы хотим одного и того же: мы все хотим любви и хотим быть любимыми, хотим растить счастливых детей и наполнять их жизни теплом. Если этот фильм хоть немного сможет помочь сфокусировать наше внимание на том, что нас сближает, это будет огромный успех!

Гарик Харламов и Александр Ревва Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков с дочкой

Среди гостей были замечены: Филипп Киркоров, Наталья Чистякова-Ионова с мужем и дочерьми – напомним, вместе с девочками певица снялась для сентябрьского номера журнала HELLO!, Наталья Бардо, Яна Расковалова, Александр и Анжелика Ревва, Гарик Харламов, на днях отправивший дочку в школу, Мария Кравцова, Юлия Ковальчук, Алика Смехова, Маша Цигаль, Карен Арутюнов, Алена Водонаева, Алена Чехова, Эвелина Бледанс и другие селебрити.

В центре фильма – Марго и Гриффин, которые верят в настоящую любовь, но никак не могут ее найти. И, когда по иронии судьбы герои сталкиваются в канун праздника, их жизни переворачиваются с ног на голову. Им остается только очень сильно захотеть, чтобы веселый хаос обернулся романтикой, а случайное знакомство — судьбоносной встречей.

Главные роли в картине исполнили Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон, Мэделин Петш, Шерил Хайнс, Уэнди Мэлик, Льюис Тан. Премьера состоится уже 8 сентября. Трейлер можно посмотреть здесь.

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо с сыном Филипп Киркоров, Александр и Анжелика Ревва Эвелина Бледанс Мария Кравцова Глюкоза с дочерьми Филипп Киркоров и Яна Расковалова Юлия Ковальчук Филипп Киркоров Яна Расковалова Маша Цигаль Гарик Харламов Алика Смехова Алена Водонаева