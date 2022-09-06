 

Глюкоза с дочерьми, Филипп Киркоров, Гарик Харламов на премьере фильма “Ирония судьбы в Голливуде” в Москве

06.09.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера в Москве состоялась премьера романтической комедии “Ирония судьбы в Голливуде” и, кажется, резкое похолодание в столице (спасибо, что без снега) пришлось как нельзя кстати к показу ленты, основанной на всем известной предновогодней истории. В столичном кинотеатре “Художественный” собрались актеры, музыканты и другие постоянные герои светской хроники, чтобы поздравить Марюса Вайсберга с премьерой. 

Режиссер представил картину со сцены в гордом одиночестве – никто из съемочной группы не прилетел в столицу. Марюс поблагодарил первых зрителей, что они пришли, и отметил, что эта работа для него – большой шаг вперед:

Я очень горжусь этим фильмом! Его выпускает большая студия в Америке, для меня это серьезное достижение. И я по-настоящему счастлив, потому что наша сказочная лирическая история, которую обожают все поколения в нашей стране, теперь будет жить в других культурах. Неважно, на каких языках мы говорим, все мы хотим одного и того же: мы все хотим любви и хотим быть любимыми, хотим растить счастливых детей и наполнять их жизни теплом. Если этот фильм хоть немного сможет помочь сфокусировать наше внимание на том, что нас сближает, это будет огромный успех!

Гарик Харламов и Александр РевваНаталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков с дочкой

Среди гостей были замечены: Филипп Киркоров, Наталья Чистякова-Ионова с мужем и дочерьми – напомним, вместе с девочками певица снялась для сентябрьского номера журнала HELLO!, Наталья Бардо, Яна Расковалова, Александр и Анжелика Ревва, Гарик Харламов, на днях отправивший дочку в школу, Мария Кравцова, Юлия Ковальчук, Алика Смехова, Маша Цигаль, Карен Арутюнов, Алена Водонаева, Алена Чехова, Эвелина Бледанс и другие селебрити.

В центре фильма – Марго и Гриффин, которые верят в настоящую любовь, но никак не могут ее найти. И, когда по иронии судьбы герои сталкиваются в канун праздника, их жизни переворачиваются с ног на голову. Им остается только очень сильно захотеть, чтобы веселый хаос обернулся романтикой, а случайное знакомство — судьбоносной встречей.

Главные роли в картине исполнили Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон, Мэделин Петш, Шерил Хайнс, Уэнди Мэлик, Льюис Тан. Премьера состоится уже 8 сентября. Трейлер можно посмотреть здесь.

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо с сыномФилипп Киркоров, Александр и Анжелика РевваЭвелина БледансМария КравцоваГлюкоза с дочерьмиФилипп Киркоров и Яна РасковаловаЮлия КовальчукФилипп КиркоровЯна РасковаловаМаша ЦигальГарик ХарламовАлика СмеховаАлена Водонаева


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06.22 / Скандалы: Для них деньги не пахнут

21.08.20 / Меган Маркл приняла участие в видеоконференции проекта Мишель Обамы

20.07.22 / Мнение: Про Америку и Украину

07.03.22 / 10 лучших мест для праздничного ужина на 8 Марта

01.03.21 / Пожилые россияне, живущие в Норвегии, будут получать пенсии по 170 тысяч рублей

11.09.21 / Фраза главного санитарного врача вызвала шквал сообщений о теории заговора

10.01.22 / Коронавирус воздействует на вспомогательные клетки мозга

29.11.21 / Родом из 90-х: высокие и стильные кроссовки, которые модники смогут носить и осенью, и зимой

22.06.21 / Скандалы: Деньги до налоговой не дошли

05.10.21 / Даже равнодушным к моде понравится: 6 самых горячих трендов осени-2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика