 

Один из основателей Pink Floyd призвал Зеленскую добиться от мужа мира на Украине

06.09.2022, 21:47, Разное
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Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. В нём британский музыкант попросил её убедить президента страны в необходимости прекратить конфронтацию с Россией, пишет The Independent.


AP

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал её убедить мужа в необходимости прекратить кровопролитие, пишет The Independent.

Издание напоминает, что накануне жена Владимира Зеленского дала интервью британским СМИ. В нём она среди прочего заявила, что «если поддержка Украины будет увереннее, то кризис будет короче».  

Эта фраза вызвала сомнение у Уотерса. «Если под «поддержкой Украины» вы подразумеваете, что Запад должен продолжать поставлять оружие армиям киевского правительства, то боюсь, вы, возможно, совершаете трагическую ошибку», — отметил он в своём сообщении.

По словам музыканта, в прошлом поставки вооружений никогда не приводили к скорому завершению войн. Напротив, они всегда выступают в качестве топлива, которое лишь сильнее распаляет конфликт.  

В случае Украины американские власти стали главными провокаторами, которые «швыряют масло», находясь на относительно безопасном расстоянии от «пожарища». При этом представители Вашингтона открыто говорят, что хотят, чтобы конфронтация «тянулась как можно дольше», обратил внимание Уотерс.

Он подчеркнул, что Киеву не следует полагаться на помощь Запада. Вместо этого необходимо искать «другой путь» и добиваться мира с помощью «добрых намерений», которые когда-то озвучивал сам Зеленский.

Основатель Pink Floyd пояснил, что он подразумевает обещания, которые украинский президент делал во время предвыборной кампании 2019 года. Среди прочего Зеленский уверял, что предоставит «частичную автономию» донбасским республикам и «ратифицирует «Минск-2».

«Можно только предположить, что предвыборная политика вашего мужа не устраивала определённые политические фракции в Киеве. И они убедили вашего мужа диаметрально изменить курс, игнорируя требования народа», — предположил Уотерс.

«К сожалению, ваш муж согласился с тем тоталитарным, антидемократическим игнорированием воли украинского народа. И зловещие крайне националистические силы, которые скрывались в тени, с тех пор управляют Украиной», — добавил музыкант.

По его словам, украинские радикалы нарушили множество красных линий, установленных Москвой. Более того, именно националисты подтолкнули страну на путь к катастрофе.  

В конце своего письма Уотерс попросил Зеленскую помочь ему убедить её супруга и западных лидеров в необходимости «прекратить бойню». «Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего мужа и положить конец этому смертоносному конфликту?» — заключил он.


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