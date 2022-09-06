«Работодатель стал врагом» — известный ведущий объяснил феномен «тихих увольнений» среди американцев

Всё больше американцев сегодня считают работу и работодателей своими врагами, заявил в эфире Fox News известный ведущий Майк Роу. По его словам, молодые люди уверены, что не должны прилагать усилий на рабочем месте, и перекладывают ответственность за удовлетворённость службой на начальство. В результате, многие выбирают «тихое увольнение», то есть предпочитают просиживать часы в офисе, надеясь, что постепенно лишатся работы.

Департамент труда объявил на этой неделе, что в июле в стране появилось 11 миллионов открытых вакансий. Число предложений работы превышает 10 миллионов вот уже 12 месяцев подряд. Все началось ещё до начала пандемии, в феврале 2020 года. Недавно я беседовал с Майком Роу. Да, с тем самым Майком Роу* о том, как тяжело предприятиям находить работников даже при наличии всех этих вакансий.

Рабочая сила в экономике президента Байдена…

МАЙК РОУ, телеведущий: Так…

Никто не работает. У нас работает 62 процента от всего населения, среди людей до 55 лет таких 72 процента. Что случилось?

МАЙК РОУ: Дело не в том, что случилось, а в том, что происходит в последние 20 лет. Мы, как мне кажется, живём в модели, где мы не можем стать счастливыми, пока не найдём какого-то врага. Не проблему, которая может быть решена, а экзистенциальную угрозу. К примеру, полиция. Её недостаточно реформировать, нужно непременно лишить её финансирования. Образование. Недостаточно поощрять людей повышать свой уровень. Нужно делать это за счёт всех других форм образования. А совсем недавно, похоже, и работа стала врагом. Удовлетворённость работой сегодня зависит исключительно от работы, а не от человека. Всё это сошлось и сделало работу глубоко непривлекательной.

Часики тикают, а я не работаю, я делаю или смотрю какую-то ерунду — это тоже новый тренд, называется «тихое увольнение». Эти новые 20-летние говорят: «Я просто постепенно уйду с работы. Я там почти не появляюсь». Они настаивают на удалёнке и счастливы.

МАЙК РОУ: Ага, я устал, я ухожу. Послушайте, всё это идёт в комплекте с идеей о том, что отношения между работником и работодателем изменились. Но вы же работаете за зарплату. Если хотите стать предпринимателем, отлично. Это я могу понять. Составляйте себе сами рабочий график, принимайте на себя риски, делайте своё дело. Но если вы наёмный работник, вам придётся хотя бы рассмотреть возможность того, что ваш босс вам не враг, что ваша компания вам не враг.

И ещё, Майк, я думаю, что в жизни людям нужно соревноваться друг с другом. Они так боятся проиграть, что и играть не хотят. Вы можете либо соревноваться и проиграть, либо вообще не играть, а потом сказать: «Я просто не хочу быть капиталистом». Вот что мне кажется ужасным.

Это была небольшая часть нашего разговора. Как всегда поучительно, как всегда увлекательно и проницательно. Большое спасибо Майку Роу за то, что выделил время.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2022 года.

* Майк Роу — ведущий программы «Грязная работёнка» на телеканале Discovery (прим. ИноТВ).