 

В районе Дорогомилово построят зону отдыха в стиле экофутуризма

06.09.2022, 21:29, Разное
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В последние
годы столичные набережные значительно преобразились, став более комфортными и
доступными для местных жителей. Кроме того, пространства у воды получили
уникальные дизайнерские решения, привлекающие внимание посетителей.

Масштабная
программа по модернизации и благоустройству берегов была запущена десять лет
назад. В итоге удалось привести в порядок 32 набережные общей протяженностью
около 60 километров. Кстати, сегодня их реконструируют по новым правилам,
значительно отступая от береговой линии.

В планах у
властей – обустройство еще 11 городских набережных до 2026 года, причем, каждая
из них станет по-своему уникальной территорией. Вот и в районе Дорогомилово в
скором времени появится новая зона отдыха в стиле экофутуризма. Его изюминкой
станет зеркальный пруд.

Новая точка притяжения
для москвичей протянется от Филевского парка до театра “Мастерская Петра
Фоменко”. В рамках уникального архитектурного проекта планируется
задействовать подмостовые пространства. В прибрежной зоне построят амфитеатр и
обустроят парк.

Вдоль берега
будут расти березы, а около рощи появится детская площадка с игровыми городками
и деревянными скульптурами. На самом широком участке зоны отдыха разобьют дикий
сад с извилистыми дорожками, полянками, композициями из камней, удобными
скамейками и лежаками. Подножье амфитеатра украсят водные растения.

Подробно о
проекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его
словам, власти столицы планирует реализовать проект, частью которого станут
мосты над водой, прибрежный парк и иные рекреационные объекты.

“Кроме
того, городом предусмотрена комплексная работа с давно существующими
подмостовыми пространствами. Это территории под Белорусским, Дорогомиловским
мостами, а также рядом с проектной эстакадой. Опоры мостов планируется закрыть
декоративными панелями и граффити, конструкции будут украшены художественной
подсветкой”, – добавил чиновник.

Проект станет
частью крупного жилого комплекса. Местные жители смогут пользоваться кафе и
павильонами проката. Здесь же появится зона с большим зеркальным прудом.
Искусственно созданный водоем будет находиться внутри зеленого пространства со
стенами из живых изгородей.


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