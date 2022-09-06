В районе Дорогомилово построят зону отдыха в стиле экофутуризма

В последние

годы столичные набережные значительно преобразились, став более комфортными и

доступными для местных жителей. Кроме того, пространства у воды получили

уникальные дизайнерские решения, привлекающие внимание посетителей.

Масштабная

программа по модернизации и благоустройству берегов была запущена десять лет

назад. В итоге удалось привести в порядок 32 набережные общей протяженностью

около 60 километров. Кстати, сегодня их реконструируют по новым правилам,

значительно отступая от береговой линии.

В планах у

властей – обустройство еще 11 городских набережных до 2026 года, причем, каждая

из них станет по-своему уникальной территорией. Вот и в районе Дорогомилово в

скором времени появится новая зона отдыха в стиле экофутуризма. Его изюминкой

станет зеркальный пруд.

Новая точка притяжения

для москвичей протянется от Филевского парка до театра “Мастерская Петра

Фоменко”. В рамках уникального архитектурного проекта планируется

задействовать подмостовые пространства. В прибрежной зоне построят амфитеатр и

обустроят парк.

Вдоль берега

будут расти березы, а около рощи появится детская площадка с игровыми городками

и деревянными скульптурами. На самом широком участке зоны отдыха разобьют дикий

сад с извилистыми дорожками, полянками, композициями из камней, удобными

скамейками и лежаками. Подножье амфитеатра украсят водные растения.

Подробно о

проекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его

словам, власти столицы планирует реализовать проект, частью которого станут

мосты над водой, прибрежный парк и иные рекреационные объекты.

“Кроме

того, городом предусмотрена комплексная работа с давно существующими

подмостовыми пространствами. Это территории под Белорусским, Дорогомиловским

мостами, а также рядом с проектной эстакадой. Опоры мостов планируется закрыть

декоративными панелями и граффити, конструкции будут украшены художественной

подсветкой”, – добавил чиновник.

Проект станет

частью крупного жилого комплекса. Местные жители смогут пользоваться кафе и

павильонами проката. Здесь же появится зона с большим зеркальным прудом.

Искусственно созданный водоем будет находиться внутри зеленого пространства со

стенами из живых изгородей.