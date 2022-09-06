Максим Матвеев и Павел Прилучный в сериале “Союз Спасения. Время Гнева” – первые кадры и тизер

Пресс-служба онлайн-кинотеатра назвала дату премьеры сериала по мотивам фильма “Союз Спасения” и показала первые кадры и тизер. “Союз Спасения. Время гнева” — история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.

Шоураннеры сообщают, что это приквел и сиквел одноименного фильма. В сериал частично вошли материалы фильма, снятого режиссером Андреем в 2018 году. Специально для сериала “Союз Спасения. Время гнева” в 2020–2021 годах режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым были сняты новые эпизоды.

Проект был снят в экспедиции в нескольких городах – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Твери, Пскове и кое-где Подмосковье. Локации, представленные в сериале, были воссозданы с максимальной точностью на базе реальных мест. Художник-постановщик Сергей Тырин создал живую динамичную среду, полностью погружающую зрителя в происходящее на экране. А художники по костюмам Екатерина Шапкайц и Дмитрий Андреев воспроизвели наряды по моде времен декабристов.

Роли в сериале исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие.

После премьеры на стриминговом сервисе сериал покажут в эфире Первого канала.