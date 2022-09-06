Манижа и Ладо Кватания поженились – первые фото

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания связали себя узами брака спустя год после помолвки. Как сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале, церемония бракосочетания состоялась сегодня в Подмосковье на Николиной горе. Других подробностей торжества пока нет, зато есть эксклюзивные фотографии молодоженов. Манижа решила отдать предпочтение классическому пышному свадебному платью в пол с вышивкой в виде цветов и длинной фатой, а букет состоит из белых и розовых роз. Ладо поддержал курс на классику и пошел к алтарю в черном костюме, белой рубашке с галстуком-бабочкой. Поздравляем!

Напомним, Ладо и Манижа познакомились в 2018 года в клубе “Симачев”. Их представил друг другу общий друг – оператор Андрей Краузов.

Мы познакомились в “Симачеве” в тот момент, когда только вышел клип Хаски “Иуда”. И она зашла случайно туда. Мы пили с оператором Андреем Краузовым и Димой Хаски, зашла Манижа, она хорошо знакома с Андреем, они давно дружат. И вот мы вместе отлично провели время. Потом тесно сотрудничали на разных проектах. Позже поехали в Штаты работать над небольшим документальным очерком, начали общаться более тесно, но тогда это не выходило за рамки профессиональных отношений, не переходило в другую плоскость.

Позже Ладо пригласил Манижу в Осетию, во Владивосток, молодые люди провели вместе рождественские и новогодние праздники и сблизились. Кватания считает, что именно это время стало вторым, решающим для них знакомством, когда оба узнали по-настоящему узнали друг друга. Предложение режиссер сделал прошло осенью в Грузии. Когда певица ответила согласием, он сразу повел девушку в храм, чтобы попросить благословения батюшки. Ладо – православный христианин, Манижа – мусульманка. Режиссер говорил в интервью, что они собираются провести два обряда бракосочетания: венчание в христианском храме и никах в мечети.

Венчание в Грузии, никах в Таджикистане. Я, как и она, отношусь к этому просто. Это некая культурная традиция, которой стоит обязательно воспользоваться, и я никаких противоречий в смешении наших культур не вижу, – сказал Ладо.