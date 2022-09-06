 

Лидер АдГ в Баварии призвал вести с Россией диалог «на равных» — как с США

06.09.2022, 20:25, Разное
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Лидер баварского отделения АдГ Стефан Прочка считает, что Германия как сильная экономическая держава должна уметь вести политический диалог на равных со всеми сторонами. Это касается как США, так и России, подчеркнул он, выступая на народном празднике в Баварии. Другие представители партии, такие как Кристоф Майер, призвали запустить «Северный поток — 2», пишет немецкий журнал Stern.


AP

Во время проведения старейшего в Баварии ежегодного народного праздника в понедельник лидер местного отделения партии АдГ Стефан Прочка призвал вести политический диалог «на равных», в том числе в отношениях с Россией, пишет немецкий журнал Stern.

«Мы — экономическая держава, мы должны уметь вести переговоры на равных с обеими сторонами», — заявил Прочка. Это, по его словам, относится к РФ в той же степени, что и к США.

Важно, чтобы Германия была на переднем плане, заявил депутат бундестага на народном празднике в Нижней Баварии, последний день которого по традиции прошёл под знаком внушительных речей в политических пивных палатках, отмечает издание.

Другие ораторы от партии, такие как депутат земельного парламента Кристоф Майер, выступали, среди прочего, за продление срока службы атомных электростанций и запуск газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкий журнал Stern.

 


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