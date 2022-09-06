 

Китай призвал США прислушаться к международному сообществу и снять санкции с Кубы

06.09.2022, 20:25, Разное
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В МИД КНР заявили о том, что США должны обратить внимание на справедливый призыв международного сообщества и полностью снять введённые против Кубы санкции, передаёт Canal 26. Как отмечает аргентинский канал, так китайские власти отреагировали на решение Вашингтона продлить торговую блокаду острова, организованную более 60 лет назад.

Мы открываем очередной новостной час программы Vivo Al Mediodía и вновь поговорим о том, что происходит на Кубе.

МИКАЭЛА БОККОНИ, ведущая Canal 26: Да.

Поговорим о её торговой блокаде, которая тяжёлым бременем легла на это государство, о США и о недавнем заявлении Китая, который потребовал, чтобы против острова более не вводились санкции.

На ваших экранах кадры официального заявления китайского правительства, в котором они высказали свою точку зрения на решение Соединённых Штатов продлить ещё на год так называемый Закон о торговле с врагом, который, по сути, отстаивает блокаду Кубы, организованную уже более 60 лет назад.

Остров, управляемый коммунистическим правительством, недавно получил поддержку со стороны Китая. Они (китайцы. — ИноТВ) заявили, что США должны обратить внимание на справедливый призыв международного сообщества и полностью снять введённые против Кубы санкции. Об этом в ходе пресс-конференции в китайской столице, Пекине, сказала министр иностранных дел Китая* Мао Нин, которую вы сейчас видите на своих экранах.

Это стало явной демонстрацией поддержки правительства Кубы на фоне довольно шаткой ситуации как в плане её экономики, так и в плане различных санкций, введённых Соединёнными Штатами против этой страны.

Дата публикации 05 сентября 2022 года.

* Так сказано в оригинале. На самом деле Мао Нин занимает пост официального представителя МИД КНР (прим. ИноТВ).


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