Молодой миллионер порвал с дочерью Захарченко

В распоряжении “Дни.ру” появились снимки, на которых запечатлены известный в криптокомьюнити молодой бизнесмен Игорь Антонов и дочь бывшего высокопоставленного государственного деятеля из сопредельного государства Виталия Захарченко Ангелина. По слухам, они состояли в романтических отношениях на протяжении последних двух лет, но не так давно мужчина порвал с некогда любимой девушкой.

Любопытно, что пара не афишировала свои отношения, но охотно фотографировалась вместе, посещая дорогие, как и положено по статусу, рестораны. Фотографии влюбленных появлялись в Сети. Впрочем, девушка, судя по всему, не ведет социальные сети. Вероятно, она предпочитает находиться в тени. Молодой миллионер, напротив, старается продвигать себя в интернете. И на это теперь он может тратить больше времени.