 

Как бороться с осенней депрессией: совет психотерапевта

06.09.2022, 20:05, Разное
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С наступлением осени многие люди начинают хандрить и чувствовать упадок сил. Избавиться от подавленного настроения поможет составление так называемого “бизнес-плана” по повышению самооценки, считает член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина.

По мнению психотерапевта, необходимо начать работать над собой, проявлять заботу о близких. В плане нужно внести цикл занятий, которые касаются физики тела или искусства, а также те дела, которые приносят радость. Только так можно быстро победить сезонную хандру, считает эксперт.

Очевидно, что хобби и отдых повысят настроение. Поддаваться унынию ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к затяжной депрессии, из которой выводить уже должны специалисты.

“Выход из осенней хандры возможен только через структурирование свободного времени”, – считает Крашкина.

Ранее психолог, руководитель психологического центра “Счастливая жизнь” Мария Полякова привела 11 лайфхаков, как противостоять осенней хандре. Эксперт отметила, что люди по-разному ощущают приближение холодного сезона. Все зависит от психотипа человека.


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