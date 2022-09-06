 

В Краснодарском крае начнут заранее распределять места на пляжах, как на стадионах

06.09.2022, 19:33, Разное
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл рабочее совещание по вопросам сокращения плотности отдыхающих на пляжах.

В ходе дискуссии ведущие специалисты администрации предложили свои методы решения проблемы, но затем единогласно согласились с мнением главы региона.

Кондратьев провёл аналогии между отдыхающими на пляже и посетителями спортивных событий на стадионе и пришёл к выводу, что разумно применить механизм распределения по местам в зонах отдыха.

– На самом деле ничего сложного нет – взять всё и поделить, – поясняет глава региона. – В местах большого скопления курортников, прежде всего в Сочи, Анапе, Геленджике, нужно разделить всё на квадраты. Для одного отдыхающего достаточно квадрата длиной 200 см и шириной 150 см, для двоих человек – 400 на 300, для многодетной семьи ещё больше.

Такая мера будет введена исключительно на лицензированных пляжах с высокой посещаемостью. Волонтёры из числа казаков помогут гостям Кубани найти свои места, и они же будут следить за общественным порядком в зонах отдыха.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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