Меган Маркл обвинили в эгоцентризме после выступления в Великобритании: “Сплошное “я, я, я”

Вчера Меган Маркл и принц Гарри снова заставили всех говорить о себе, прилетев с рабочим визитом в Великобританию. Супруги стали почетными гостями церемонии открытия саммита для молодых активистов One Young World в Манчестере, покровителем которого является Меган. Герцог и герцогиня Сассекские вошли в зал под бурные аплодисменты и, пройдя через толпу, поднялись на сцену. Там их поприветствовали мэр города и представители муниципалитета.

41-летняя Меган произвела впечатление (в хорошем смысле) сначала благодаря своему костюму (ольше фотографий в хорошем качестве смотрите у нас в Telegram-канале), но потом (уже в плохом смысле) – своей речью. Супруга принца Гарри начала свою речь с приветствия, чтобы вновь расположить британскую публику. Отметим, что в зале в тот момент находилось порядка двух тысяч человек.

Мне приятно вновь вернуться в Великобританию. Я в восторге от того, что Гарри составляет мне компанию.

После Меган выразила свою радость, что ей снова посчастливилось присоединиться к проекту, которым она занималась с 2014 года. По словам Меган, после рождения детей она стала шире смотреть на мир и поэтому ей захотелось приложить больше усилий для его изменения в лучшую сторону. Дальше она отправилась в долгий рассказ о том, как ей удалось добиться успеха, и назвала себя “девушкой из “Форс-мажоров”” (сериал, в котором снималась Меган Маркл – ред.), которую “пригласили занять место за столом” с самыми влиятельными людьми, премьер-министрами, руководителями и активистами гуманитарных организаций. Где-то между историями из жизни она уделила несколько фраз о своем муже и о том, что ей “приятно вернуться в Великобританию”.

В сети, в первую очередь, отметили, что изначально речь Меган должна была быть о гендерном равенстве, однако по этой теме она не сказала почти ни слова. Более того, ее обвинили в эгоцентризме, а журналисты издания Daily Mail даже подсчитали, что за свою 7-минутную речь герцогиня 54 раза сказала “я”:

Она фальшивая гуманистка и фальшивая феминистка, – приводит слова жительницы Манчестера по имени Джанет издание Daily Mail. – Она карьеристка, которая думала, что может стать знаменитостью в королевской семье. Она самая токсичная женщина, о которой я когда-либо слышала. Меган использовала все, что могла – расизм, психическое здоровье, феминизм.

Я вообще не уверена в том, что она понимала, что должна сказать. Вместо этого было сплошное “я, я, я” и хвалебные оды в свою честь, – отметила королевский эксперт.