Ирина Апексимова: “Работа в Театре на Таганке – хороший знак”

Ирина, в чем особенность фестиваля “Театральный марш”, организатором которого вы являетесь?

Это уникальная возможность, доступная всем жителям и гостям нашего города, увидеть в одном месте десятки театральных коллективов Москвы — вход на все мероприятия фестиваля свободный. Программа “Театрального марша” собиралась как дайджест самых громких премьер уходящего года, которые будут представлены под открытым небом. Особенно приятно, что фестиваль проходит в рамках празднования Дня города.

Что ждет гостей фестиваля в этом году?

10 сентября с 12:00 и до самого позднего вечера на основных площадках сада “Эрмитаж” развернется масштабная программа, ориентированная на зрителей самого разного возраста. В этом году в “Театральном марше” примут участие Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Пушкина, “Новая опера”, “Школа современной пьесы”, “Балет Москва” и многие другие. Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла “Онегин” в постановке Алексея Франдетти.

Год назад произошло историческое событие — объединение Театра на Таганке и “Содружества актеров Таганки” после 30-летнего раскола. Как прошло это объединение?

Оно было исторически необходимо, так как фактически это всегда был один театр с едиными инженерными коммуникациями. Мы не пытались искусственно приблизить дату этого события, все произошло естественным образом. Мне выпала честь быть директором театра в момент, когда это случилось. О потенциальной возможности такого объединения говорил и сам Николай Губенко, художественный руководитель “Содружества актеров Таганки”.

Что сейчас собой представляет единый Театр на Таганке? Есть ли какое-то форматное/репертуарное разделение между сценами?

На Новой сцене театра еще идут спектакли, поставленные Николаем Губенко, а на Основной сцене — постановки Юрия Любимова. Это единственное разделение, которое осталось. Весь новый репертуар создается большой объединенной “Таганкой”.

Сегодняшний репертуар театра — смелый, можно сказать, экспериментальный. Это и есть “новая Таганка” или все еще ее переходный период

Театр на Таганке всегда был одним из самых авангардных театров страны. На сегодняшний день в репертуаре театра есть спектакли, направленные на аудиторию разных возрастов и интересов. Поэтому каждый зритель, пришедший в театр, сможет найти здесь что-то свое. Но при этом театр, конечно, находится в постоянном поиске. Мы ищем молодых талантливых режиссеров, имена которых еще могут быть неизвестны широкой публике, но чьи идеи оригинальны и могут привнести новое в наш репертуар. Вообще работа в Театре на Таганке — хороший знак: сразу несколько постоянно сотрудничающих с нами молодых режиссеров стали руководителями крупных российских театров. Так произошло с Денисом Азаровым, Алексеем Франдетти и Олегом Липовецким.

Как театр работал во время пандемии?

За время пандемии у театра был отменен лишь один спектакль, и то только потому, что о болезни артиста мы узнали за три часа до спектакля. Чтобы сохранить финансовое положение театра, нам пришлось немного поднять стоимость билетов, дабы компенсировать неполную рассадку.

Как вы выстраивали отношения с труппой, которая досталась вам в наследство от Юрия Любимова?

Нужно понимать, что труппа собрана из трех театров. Чтобы привести всех артистов Таганки к одной школе, одному языку существования, необходимо время и постоянный поиск, о котором мы уже говорили. Сейчас в репертуаре театра есть два спектакля, в которых задействованы артисты объединенных трупп — это мюзикл “Онегин” Алексея Франдетти и “Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник” в постановке Дениса Хусниярова. Продолжается также важнейший проект театра “Репетиции” — режиссерская лаборатория, где принимают участие все артисты театра. С этого сезона стартует проект “Ликбез” с программой моночтений, к которой также будет подключена вся труппа. Оба проекта направлены на то, чтобы путем проб найти общую интонацию объединенного коллектива театра.

Что необходимо сделать молодому актеру, чтобы попасть в труппу Театра на Таганке?

Быть талантливым и владеть профессией. Это единственные условия.

По каким критериям вы выбираете режиссеров для постановок?

В зависимости от состояния репертуарной политики в настоящее время. Иногда исходим от предложения режиссера, иногда от названия пьесы, на постановку которой уже приглашается режиссер. Так, свои спектакли в театре поставили Максим Диденко и Константин Богомолов, за творческим развитием которых я наблюдаю много лет, а Юрий Муравицкий стал главным режиссером театра.

Вашим педагогом был Табаков, вы работали с Ефремовым. Какие их уроки или высказывания пригодились вам не столько как актрисе, а как руководителю творческого коллектива?

Очевидно, что у Олега Павловича Табакова был какой-то свой особенный, уникальный подход к профессии. Так как многие его ученики, например, Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, стали не только успешными актерами, но и руководителями театров. Само по себе общение с выдающимися деятелями театра оказалось бесценным уроком, важным для моего становления не только как профессионала, но и как человека.

Что зрителей ждет в новом сезоне?

В новом сезоне у нас шесть премьерных спектаклей: 1 октября состоится показ новой постановки Дениса Азарова “Поцелуй. Конармия” по одному из 38 рассказов сборника Исаака Бабеля. Также на сезон запланированы спектакли: “104 страницы про любовь” (Эдвард Радзинский) режиссера Виктории Печерниковой, “Черная кошка, белый кот” (по фильму Эмира Кустурицы) главного режиссера театра Юрия Муравицкого, “Горячее сердце” (Александр Островский) режиссера Дамира Салимзянова, мюзикл “Любовь 5728” (Джейсон Роберт Браун) Алексея Франдетти.

Также мы очень рады тому, что предъюбилейный 59-й сезон закроет постановка Нарине Григорян “Му-Му”, которая будет создаваться в коллаборации с Международным театральным фестивалем имени Чехова.

Благодаря поддержке компании “Полюс”, Театр на Таганке уже побывал на гастролях в Иркутске в конце августа. На сцене Иркутского академического драматического театра Охлопкова с большим успехом были сыграны спектакли “Земляничная поляна”, “Lё Тартюф. Комедия” и “Вишневый сад. Комедия”.